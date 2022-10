Είναι πολλές οι ώρες που είσαι εκτός σπιτιού καθημερινά με αποτέλεσμα πολλές φορες να σε πιέζουν όλα ακόμα και τα εσώρουχά σου. Θέλεις απεγνωσμένα να “βγεις από τα ρούχα σου” για να μπορέσεις να πάρεις μια ανάσα από τη σφιχτή σου μπανέλα. Ό,τι όμως και να έχεις δοκιμάσει από ελαστικά εσώρουχα δεν νιώθεις την σταθερότητα που θέλεις.

Έχεις δοκιμάσει απλά να μην νιώθεις;

Πότε ένα ZERO μπορεί να σου δώσει τόσα πολλά; Όταν με ZERO ραφές, πίεση και σημάδια, σου χαρίζει την απόλυτη άνεση. Γι’ αυτό ακριβώς το σώμα σου θα λατρέψει την ολοκαίνουργια σειρά sloggi ZERO Feel Flow που έχει όλα τα συστατικά για ένα bodywear που σου φέρνει… ευτυχία!

Τόσο σύγχρονη, σαν να έρχεται από το μέλλον, αυτή η uber-μοντέρνα σειρά πιάνει στον αέρα τι είναι άνετο και cool αυτήν την εποχή. Μιλάμε για σχέδια που δεν πάνε απλά παραπέρα, αλλά ξεφεύγουν εντελώς! Εκτός από ακαταμάχητα στιλάτα σουτιέν και σλιπ, η ZERO Feel Flow κάνει ένα τεράστιο άλμα μπροστά και παρουσιάζει all-day leggings και tops – για να μπορείς να ζεις έντονα ή να χουχουλιάζεις μέσα στα sloggi σου ολοκληρωτικά, από την κορυφή έως τα νύχια.

Ο μοντέρνος κι άνετος σχεδιασμός σημαίνει ότι μπορείς να αποκτήσεις πανεύκολα ένα cool look, ενώ νιώθεις απαράμιλλη άνεση και αισθάνεσαι τόσο cozy όταν είσαι έξω, όσο κι όταν αράζεις στο σπίτι. Τα top έχουν τετράγωνη λαιμόκοψη και μία αίσθηση διπλής τιράντας που τους προσθέτει edge, ενώ το απαλό, ανάγλυφο ύφασμα με 360ο ελαστικότητα, πάντα επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα. Συνώνυμα της άνεσης, τα sloggi ZERO Feel Flow προσφέρουν απαράμιλλη στήριξη χωρίς μπανέλες, ενώ οι αποσπώμενες ενισχύσεις, σου δίνουν την ελευθερία να τα φοράς και να είσαι, όπως ακριβώς θέλεις και αισθάνεσαι, κάθε στιγμή της ημέρας.