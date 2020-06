Επιτέλους! Μέγιστη ενέργεια και γεύση χωρίς τύψεις με το νέο Red Bull Zero

Δεν είναι ψέμα ότι εάν και λατρεύουμε το Red Bull, για την γεύση και την ενέργεια που μας δίνει στο λεπτό, ήταν η ένοχη απόλαυσή μας, καθώς δεν θέλαμε να χαλάσουμε την δίαιτα μας. Η Red Bull ήρθε να λύσει αυτό μας το πρόβλημα με την κυκλοφορία του νέου Red Bull Zero με zero ζάχαρη και zero θερμίδες.

H Red Bull έφερε την έκπληξη το φετινό καλοκαίρι

Είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε για να δροσιστούμε το φετινό καλοκαίρι χωρίς να επιβαρύνουμε ούτε λίγο την δίαιτά μας – που ξεκίνησε καθυστερημένα λόγω καραντίνας. Ταυτόχρονα, το Red Bull Zero θα μας δίνει και αυτό …φτερά καθώς μία μόνο συσκευασία Red Bull Energy Drink 250ml περιέχει 80mg καφεΐνης, περίπου την ίδια ποσότητα με μια κούπα καφέ.

Το Red Bull Zero είναι διαθέσιμο στη συσκευασία των 250ml και προσφέρει τα ίδια οφέλη με το κλασικό Red Bull, που χρόνια τώρα προτιμούμε, αλλά χωρίς ζάχαρη. Μας δίνει επιτέλους τη δυνατότητα να απολαύσουμε ένα προϊόν χωρίς υδατάνθρακες αλλά με μοναδική γεύση, διαφορετική από αυτή του Red Bull Sugarfree.

Νέα συσκευασία – ίδια γεύση – Zero τύψεις

Το Red Bull Zero ξεχωρίζει με τη νέα εντυπωσιακή γκρι και ασημένια συσκευασία του. Έρχεται να μας συντροφεύσει στην απαιτητική καθημερινότητά μας καθώς έχουμε μπει πλέον ξανά στους γνωστούς εξαντλητικούς ρυθμούς μας. Γραφείο, διάβασμα, γυμναστική, βόλτα με τα παιδιά, ξενύχτι με το φλερτ, σε όλα μας κρατάει ενεργούς το Red Bull. Ακόμη, δεν το αποχωριζόμαστε ούτε στις χαλαρές μας στιγμές, όπως στα ταξίδια, στα σπορ, στη διασκέδαση για την μοναδική του γεύση.

Μην ξεχάσετε να πιείτε το Red Bull Zero παγωμένο, για μέγιστη απόλαυση!