Ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά το μεγαλύτερο και πληρέστερο φεστιβάλ εργασίας, το #JobFestival 2022, θα συγκεντρώσει εργοδότες και υποψήφιους την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Νοεμβρίου από τις 10:00 μέχρι τις 18:00.

Περισσότεροι από 300 εργοδότες από όλους τους κλάδους δραστηριότητας θα βρίσκονται στο Ζάππειο Μέγαρο και στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, αξιολογώντας υποψήφιους και βιογραφικά για 3.000 ανοιχτές θέσεις εργασίας σχεδόν όλων των ειδικοτήτων. Συνεχίζοντας την επιτυχημένη δράση του, το #JobFestival 2022 του skywalker.gr δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για να μπορέσουν όλοι οι επισκέπτες να πραγματοποιήσουν με επιτυχία το ξεκίνημά τους στην αναζήτηση εργασίας ή το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Βασικός σκοπός του #JobFestival 2022, που φέτος τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του δήμου Θεσσαλονίκης, είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας με τη φυσική συνάντηση εργοδοτών με υποψήφιους εργαζομένους.

Στη διάρκεια του ανανεωμένου και πάντα επίκαιρου φεστιβάλ οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις εταιρίες που τους ενδιαφέρουν είτε μέσα από μια συνέντευξη εργασίας είτε μέσα από μια σύντομη συνομιλία και την κατάθεση του βιογραφικού τους στους εταιρικούς εκπροσώπους.

Άλλος σημαντικός λόγος επίσκεψης του φεστιβάλ είναι η πληθώρα workshops με διαδραστικό χαρακτήρα, τα οποία απευθύνονται σε αναζητούντες και ήδη έχοντες εργασία. Οι θεματικές ενότητές τους είναι η ενίσχυση στην αναζήτηση εργασίας και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. Για την παρακολούθηση των εργαστηρίων χρειάζεται προεγγραφή στη σελίδα του φεστιβάλ, ενώ δίδονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Επίσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πολλές παράλληλες δράσεις, όπως:

· Check your CV by Career in Progress στην Αθήνα και Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Interview tips by ActionAid στην Αθήνα και Δομή Αποσχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Career up στη Θεσσαλονίκη.

· Mapping your skills by InfinityGreece στη Θεσσαλονίκη.

· Business photoshooting by ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στην Αθήνα και AggelouPhoto στη Θεσσαλονίκη.

· LinkedIn tips by CVexperts και WorkWise στην Αθήνα και Nelipot στη Θεσσαλονίκη.

· Προσωπικό coaching ICF Greece στην Αθήνα και HCCMA στη Θεσσαλονίκη.

· Dress code by Find my style στην Αθήνα και Katerina Giannakaki στη Θεσσαλονίκη.

· Αλλαγή καριέρας by Odyssea στην Αθήνα.

· Ψυχομετρικά τεστ by Evalion-SHL στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

· Εργασιακά δικαιώματα by Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στη Θεσσαλονίκη.

· Design your Career path by Career Design στην Αθήνα.

· Elevator pitch by AIESEC στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

· Online gamification by OWIWI στην Αθήνα.

· Διαφορετικότητα στην εργασία by Solidarity στην Αθήνα.

· Συμβουλευτική επιχειρηματιών & startuppers by ΚΕΜΕΛ στην Αθήνα.

· Α’ βοήθειες στον χώρο εργασίας by Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης Εθελοντών Αττικής και Ερυθρός Σταυρός στη Θεσσαλονίκη.

· Boost your confidence by Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη.

· Motivational CV paragraph by BEST στη Θεσσαλονίκη.

· Networking tips by Finance Club στη Θεσσαλονίκη.

· Job searching by ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη.

· Πλατφόρμα-Εργασία Θεσσαλονίκη by Δήμο Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη.

· Game you up by Great Escape στη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν το www.jobfestival.gr, να δουν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, να στείλουν το βιογραφικό τους σε αυτές που τους ενδιαφέρουν και να δηλώσουν συμμετοχή στο φεστιβάλ, καθώς και στα workshops. Επιπλέον, μπορούν να δουν το video του #JobFestival 2022 σε αυτό το link. Το skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα, ήδη από το 1999. Σήμερα παραμένει η μοναδική ελληνική ιστοσελίδα στον χώρο και η πρώτη επιλογή στην αναζήτηση εργασίας. Tο 2021 περισσότερες από 7.000 εταιρίες δημοσίευσαν στο skywalker.gr περισσότερες από 84.000 αγγελίες για όλες τις ειδικότητες, με τις ετήσιες επισκέψεις να προσεγγίζουν τις 10.700.000.

Site: https://jobfestival.gr/

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1324005538342196