Μια νέα καλλιτέχνης αναδείχθηκε μέσα από τον διαγωνισμό δημιουργικότητας THE ABSOLUT MURAL, και έχει την ευκαιρία να δει το έργο της να συμπληρώνει το mural του street artist Soteur για τη διαφορετικότητα στο κέντρο της Αθήνας. Η Σοφία Σουβατζόγλου, ξεχώρισε ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές με το έργο της “Do You φιλ me?”, που απεικονίζει ένα μωσαϊκό συναισθημάτων και αντιθέσεων.

Ο διαγωνισμός THE ABSOLUT MURAL είχε στόχο να εμπλέξει Έλληνες καλλιτέχνες σε μια δημιουργική διαδικασία αποτύπωσης του δικού τους οράματος για τη διαφορετικότητα. Είναι μια ακόμη πρωτοβουλία της ABSOLUT για να στηρίξει τους τολμηρούς καλλιτέχνες, όπως κάνει τα τελευταία 40 χρόνια, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία της: ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι και ότι η διαφορετικότητά μας είναι που κάνει τον κόσμο μας καλύτερο, ωραιότερο και πιο πλούσιο.

Η Σοφία επιλέχθηκε από μια επιτροπή έγκριτων προσώπων της τέχνης: τον Soteur, τον street artist που σχεδίασε το αρχικό μισό mural, τον Χάρη Τσέβη, διεθνώς αναγνωρισμένο και βραβευμένο visual designer και την Ελευθερία Τσέλιου, ιστορικό τέχνης και ιδιοκτήτρια της Eleftheria Tseliou Gallery.

Με το έργο της θέλησε να δείξει πως, αν και είμαστε όλοι διαφορετικοί, ταυτόχρονα είμαστε και ίσοι, όπως δήλωσε η ίδια. «Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη ζωή, διαφορετικά την τέχνη. Μπορεί να διαφέρουν η οπτική και τα θέλω μας, έχουμε όμως κοινές ανάγκες και αυτό μας ενώνει. Η Αθήνα γίνεται το σκηνικό στο οποίο βρίσκουμε τον εαυτό μας και ανακαλύπτουμε τους άλλους. Η διαφορετικότητα δεν μας χωρίζει αλλά μας φέρνει κοντά σε μια νέα δημιουργική σύνθεση. Νιώθω πολύ τυχερή που κέρδισα στο διαγωνισμό δημιουργικότητας της Absolut, που είχα τη χαρά να εμπνευστώ από το μοναδικό έργο του Soteur και να δημιουργήσω ένα σχέδιο που αποτυπώνει το δικό μου μήνυμα για την διαφορετικότητα. Το να βλέπω το σχέδιο μου σε ένα τεράστιο τοίχο στο κέντρο της Αθήνας, για εμένα είναι σαν όνειρο.»

Η Σοφία Σουβατζόγλου είναι τελειόφοιτη Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών με συμμετοχές και διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Είναι παιδί του καιρού της, με τις κεραίες της ανοιχτές σε ερεθίσματα που θα της δώσουν το έναυσμα για δημιουργία. Όνειρό της, είναι να καταφέρει να συνδυάσει τις σπουδές της στην Αρχιτεκτονική με τις Καλές Τέχνες, και μια μέρα να αποκτήσει τον δικό της χώρο που θα της δίνει την δυνατότητα να πειραματίζεται και να εκφράζεται καλλιτεχνικά.

Δείτε το video με το “making of” του Absolut Mural:

Video & Photos: Bonelli Elena