Πέρασαν 15 ολόκληρα χρόνια από τότε που κέρδισε με το Every way that I can!

To 2003, εμφανίστηκε στην Λετονία και κατάφερε να κερδίσει την Eurovision με την Τουρκία. Η Σερτάμπ Ερενέρ με το… τσιφτετέλι της έφτασε σε μια πάρα πολύ άνετη επικράτηση, ωστόσο δεν έκανε την καριέρα που πολλοί περιμέναμε.

Τα χρόνια πέρασαν και σήμερα, 15 χρόνια μετά, η Σερτάμπ δεν θυμίζει σε τίποτα την πανέμορφη γυναίκα που κέρδισε τον διαγωνισμό!

Το… τότε!

Και το τώρα!