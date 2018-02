Το F2G σε προκαλεί ν’ ανακαλύψεις ποιο είναι το button του άλλου σου μισού για να είστε εσείς ένα από τα πέντε τυχερά ζευγάρια που θα περάσουν

ένα αγαπησιάρικο σαββατοκύριακο στην Αράχοβα με Free pass για σκι στον Παρνασσό !

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χρειάζεται μόνο μία επίσκεψη

στο f 2 gbutton . gr , η επιλογή του «σωστού» button και ένα post στο Facebook που θα βάλει κάθε ζευγάρι στην κλήρωση για το ταξίδι.

Για όσους καίγονται όχι μόνο για ταξίδια αλλά και για Full Giga, Full Εύκολα, το F2G δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές του να Fullάρουν με το Giga Button .

Τι κάνει το Giga Button?

· Διπλασιάζει τα data των πακέτων Data #2 και New Talk to All & Data μόνο με 3€!

· Είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο myF2G app και για 7 ημέρες από την ενεργοποίηση ενός βασικού πακέτου