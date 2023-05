Flex smart “HOW DO YOU FEEL-HOW DO YOU DRESS” FASHION WORKSHOPS by TRIUMPH & ANNOUSA MELA @ ANAMESA

Η καμπάνια “How do you feel?” για την πρωτοποριακή σειρά εσωρούχων Flex Smart της Triumph, μας υπενθυμίζει ότι τα συναισθήματα, όπως και το στυλ, μπορούν να αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη, από τη μία στιγμή στην άλλη. Γι’ αυτό, οι νέες συλλογές επιδιώκουν να καλύψουν όλα τα «θέλω» και τις ανάγκες κάθε γυναίκας, όπως κι αν αισθάνεται. #ItsPersonal

Το “How do you feel?” είναι μια ερώτηση που κάνουμε άλλωστε πολύ συχνά. Πόσο συχνά όμως την κάνουμε στον εαυτό μας και κατά πόσο εκφράζουμε το στυλ μας μέσα από το κάθε συναίσθημα; Αυτόν τον Μάιο, η Triumph και η Αννούσα Μελά ένωσαν τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν δύο δια-δραστικά fashion workshops, με focus στο συναίσθημα, την ψυχολογία, αλλά και τη συναισθηματική και εκφραστική διαχείριση των outfits, θέτοντας το ερώτημα “How do you feel?”. Για την απάντηση, οδηγός τους ήταν η υπέροχη σειρά εσωρούχων Flex Smart που μπορούν να φορεθούν άνετα και ως outwear και να επηρεάσουν θετικά τη διάθεση και το στυλ κάθε γυναίκας.

Τα δυο ξεχωριστά workshops στιλ και ψυχολογίας πραγματοποιήθηκαν στις 03/05 και 10/05 στον creative χώρο του ANAMESA Concept Store στην καρδιά της Αθήνας, με τη συμμετοχή τυχερών νικητριών του call to action που έτρεξε από το account της Αννούσας Μελά στο Instagram, αλλά και εκλεκτών προσκεκλημένων από τον κόσμο των περιοδικών και των websites μόδας & lifestyle, καθώς και digital περσόνες και fashion influencers.

Το κάθε 3ωρο διαδραστικό workshop στιλ και ψυχολογίας ήταν γεμάτο μόδα, coaching, drinks, exclusive υπέροχα δώρα και διάθεση σύνδεσης και χαράς. Όλες οι παραβρισκόμενες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν, να συζητήσουν και να αναλύσουν με την Αννούσα Μελά και την ομάδα της τα συναισθήματα που τις κατακλύζουν καθημερινά και τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν στη δημιουργικότητα και τη διαμόρφωση του προσωπικού στυλ της καθεμίας.

Μέσα από τη δημιουργία προσωπικών mood-boards από υφάσματα σε χρώματα εμπνευσμένα από την ανανεωμένη σειρά Flex Smart της Triumph, οι attendees συνδύασαν φωτογραφίες και inspirational φράσεις εκφράζοντας έτσι τα συναισθήματά τους τη συγκεκριμένη στιγμή. Στη συνέχεια, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την ανανεωμένη σειρά Flex Smart της Triumph και να τη συνδυάσουν με υπέροχα outfits, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό και προσωπικό look.

Τα αποκλειστικά workshops ολοκληρώθηκαν με signature δώρα “How do you feel?” από την Triumph και το ANAMESA concept store που έλαβαν όλες οι παρευρισκόμενες για να τους θυμίζουν ότι κάθε στιγμή, κάθε συναίσθημα αποτελεί τροφή για έμπνευση, έκφραση και δημιουργία. How Do You Feel? #ItsPersonal

