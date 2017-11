Η Folli Follie, το αγαπημένο lifestyle brand με παγκόσμια εμβέλεια, ανακοινώνει το opening του νέου Concept Pop-Up Store στο εμβληματικό πολυκατάστημα Galeries Lafayette, στη γαλλική πρωτεύουσα, εκεί όπου χτυπάει ο παλμός της μόδας.

Το Pop-Up κατάστημα είναι μοναδικά σχεδιασμένο για τις σύγχρονες γυναίκες που θέλουν να ανακαλύψουν την ευρεία γκάμα προϊόντων με την υπογραφή της Folli Follie. Ο νέος shopping προορισμός των Παρισίων αποτελεί ένα ξεχωριστό περιβάλλον με εκλεπτυσμένο και μοντέρνο χαρακτήρα, ο οποίος αναδύεται μέσα από τις επιφάνειες από καθρέπτη και ροζ χρυσό, ένας εξαιρετικός συνδυασμός που προσφέρει μία μοναδική shopping εμπειρία.

Φίλοι του brand, fashionistas και το πιο fashionable καταναλωτικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις τελευταίες τάσεις της μόδας σε κοσμήματα, αξεσουάρ και ρολόγια από τις νέες συλλογές της Folli Follie. Είτε λάτρης του μίνιμαλ είτε οπαδός των statement δημιουργιών, οι συλλογές προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία από επιλογές για όλα τα γούστα. Οι νέες it-bags από τις συλλογές Miss FF, Funky Safari, Rock Safari, Urban Time, Crazy Puff και On The Go αλλά και το απόλυτο trend της σεζόν, οι mini bags, μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

Για τους λάτρεις της λάμψης και τους οπαδούς της κομψότητας παρουσιάζονται απαστράπτουσες επιλογές σε κοσμήματα μέσα από τις μοναδικές δημιουργίες της αιθέριας Wonderfly, της θηλυκής Miss Heart4Heart και της εμβληματικής Heart4Heart συλλογής. Τα νέα μοντέρνα σχέδια σε ρολόγια παρουσιάζονται επίσης στο νέο pop-up της Folli Follie, συμπληρώνοντας κάθε εμφάνιση με απαράμιλλο στυλ.

«Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την είσοδο της Folli Follie στην εμβληματική Galeries Lafayette, στην καρδιά των Παρισίων. Η Folli Follie και το Galeries Lafayette μοιράζονται μια σπουδαία κληρονομιά στον χώρο της μόδας, καθώς και το ίδιο πάθος για υψηλή αισθητική και μοναδική εξυπηρέτηση. Το νέο Pop Up Store αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της Folli Follie», δήλωσε σχετικά ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, CEO FF Group.