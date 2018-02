Ακόμα ένα Food & Wine Pairing Night θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στο Blends, στις 20:30. Το Blends, στο πρώτο Food & Wine Pairing Night για το 2018, φιλοξενεί το Κτήμα Παπαγιαννάκου και θα προσφέρει στους επισκέπτες του μία μοναδική γευστική εμπειρία!

Οι διαφορετικές ποικιλίες των κρασιών είναι επιλεγμένες από τον σομελιέ του Blends Αλέξανδρο Παπαδόπουλο και αναδεικνύονται μοναδικά με τις γευστικές δημιουργίες του chef Κώστα Λώλα, ο οποίος προτείνει θαλασσινά πιάτα, μοναδικά συνδυασμένα για την σωστότερη ανάδειξη των κρασιών του κτήματος.

Μενού φαγητού

Σφυρίδα καρπάτσιο με στάχτη, χώμα από πικάντικα εσπεριδοειδή, αέρα λεμόνι & κροστίνι από βούτυρο χαβιαριού

***

Τυρόπιτα με τραγανά φύλλα & τυρί σε παραλλαγές

***

Τόνος σε ανοιχτό ραβιόλι, ντομάτα κονφί, με σάλτσα “Amatriciana” από πράσινες ντομάτες

***

Mille- feuille κρέμα λεμονιού με σοκολάτα “Ivoire” & παγωτό από Μελίτη

Οι βραδιές γευσιγνωσίας Food & Wine Pairing Night στο Blends έχουν καθιερωθεί επισήμως για τους λάτρεις του κρασιού και της υψηλής κουζίνας και όχι μόνο και πραγματοποιούνται δυο φορές το μήνα, πάντα σε συνεργασία με ένα καταξιωμένο κτήμα οίνου.

Για να κλείσετε τη θέση σας, καλέστε στο 21 1182 1711, τιμή ανά άτομο: 41€

Το Blends, το νέο all day café bar restaurant στη Γλυφάδα παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία του “see, feel, taste, smell & listen” εξελίσσει το παιχνίδι της ανάμειξης και ανάδειξης των αισθήσεων σε όλα τα επίπεδα.

Blends.

The place to blend your senses.