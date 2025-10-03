Η Vodafone υποδέχεται το φθινόπωρο με μια νέα προσφορά και δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να απολαύσουν απεριόριστα data για 15 ημέρες, μόνο με 6,90€, για να σερφάρουν ασταμάτητα, να παρακολουθούν το αγαπημένο τους περιεχόμενο χωρίς διακοπές, και να επικοινωνούν ελεύθερα, χωρίς να σκέφτονται τα data τους.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες συμβολαίου και καρτοπρογράμματος μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, είτε μέσω της εφαρμογής My Vodafone App, είτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://bit.ly/autumnoffer25

Επιπλέον, όσοι επιλέξουν να ενεργοποιήσουν την προσφορά μέσω της ιστοσελίδας, συμμετέχουν αυτόματα σε μεγάλη κλήρωση για να κερδίσουν ένα από τα 3 iPhone 17 Pro Max 256GB.

Η προσφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόλις ολοκληρωθούν οι 15 ημέρες από την πρώτη επιτυχή ενεργοποίησή της, εξασφαλίζοντας μια επιπλέον συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στο Διαγωνισμοί < Vodafone Ελλάδας | Vodafone.gr