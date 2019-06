Θέλεις να επισκεφθείς την πιο συναρπαστική πόλη του πλανήτη; Στο Ρίο ντε Τζανέιρο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Μη ξεχνάς πως εκεί πραγματοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016 αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014. Ναι, σωστά κατάλαβες, πλέον έχει τραβήξει την προσοχή του κόσμου και πολλοί είναι εκείνοι που έχουν εστιάσει σε αυτό κανονίζοντας τις διακοπές τους. Τι μπορείς να κάνεις όμως εκεί;

Χριστός Λυτρωτής

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχεις δει ποτέ το συγκεκριμένο ακόμα και αν δεν έχεις ταξιδέψει μέχρι το μακρινό Ρίο. Ο Χριστός Λυτρωτής είναι ένα πολύ μεγάλο άγαλμα το οποίο στέκεται περήφανα πάνω από την πόλη στην κορυφή του βουνού Corcovado. Έχει ύψος 38 μέτρα και στέκεται με τα χέρια ανοιχτά καλωσορίζοντας τον κόσμο!

Παραλία Copacabana

Είναι η πιο διάσημη παραλία στον κόσμο και ένα ταξίδι στο Ρίο δεν θα ήταν πλήρες χωρίς να περάσεις μια μέρα εκεί. Η υπέροχη παραλία τεσσάρων χιλιομέτρων είναι γεμάτη ενέργεια και θα σε μαγέψει. Μπορείς να κάνεις βόλτα κατά μήκος της παραλίας και να βρεις εκεί πωλητές αλλά και εστιατόρια για να περάσεις την ημέρα σου.

Το Ρίο θέλει χρώμα

Το βουνό Sugarloaf

Το Sugarloaf ονομάστηκε έτσι γιατί μοιάζει με ζάχαρη ενώ έχει ύψος 396 μέτρα. Μπορείς να ανέβεις με το τελεφερίκ και να παρακολουθήσεις από ψηλά το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα αλλά και την πανοραμική θέα της πόλης.

Παραλία Ipanema

Tall and tan and young and lovely the Girl from Ipanema goes walking… Ναι αν το ξέρεις το τραγούδι μιλάμε για αυτήν ακριβώς την παραλία. Είναι το πιο δεύτερο δημοφιλές τραγούδι μετά το yesterday των Beatles. Ουσιαστικά είναι η συνέχεια της παραλία Copacabana και βρίσκεται μπροστά σε μια προβλήτα. Εκεί μπορείς να παίξεις beach volley με τους ντόπιους αλλά να κάνεις και ηλιοθεραπεία.

Lapa Steps

Τα Lapa Steps είναι ένα δημοφιλές αξιοθέατο που οι επισκέπτες μπορούν να ανέβουν τα 215 πανέμορφα πολύχρωμα και πλακόστρωτα που οδηγούν από τη γειτονιά Lapa στη Santa Teresa. Υπάρχουν πάνω από 2000 πλακάκια εκ των οποίων κάποια είναι από 60 διαφορετικές χώρες του κόσμου και έχει μετατραπεί σε αριστούργημα.

Η πόλη του Ρίο

Η πόλη του Ρίο σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να δεις και κυρίως να περάσεις τουλάχιστον μια μέρα για να την εξερευνήσεις. Τα σοκάκια του είναι γοητευτικοί λαβύρινθοι και είναι γεμάτα από καφετέριες και καταστήματα. Υπάρχουν υπαίθριες αγορές, καθεδρικοί ναοί, μουσεία και μοναστήρια να επισκεφθείς.