«Φυλακές αδυνατίσματος»: Η σκληρή πραγματικότητα πίσω από το νέο trend της Κίνας

Δεν είναι η πρώτη φορά που η απώλεια βάρους γίνεται… υπόθεση πειθαρχίας. Στην Κίνα, όμως, το πράγμα φαίνεται να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Τα λεγόμενα «στρατόπεδα αδυνατίσματος», που πολλοί αποκαλούν χωρίς περιστροφές «φυλακές για παχύσαρκους», γνωρίζουν τεράστια άνθηση τα τελευταία χρόνια, την ώρα που τα ποσοστά παχυσαρκίας στη χώρα ανεβαίνουν με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Όταν η απώλεια βάρους γίνεται… στρατιωτική εκπαίδευση

Η λογική είναι απλή, αλλά και αυστηρή. Οι συμμετέχοντες εγγράφονται οικειοθελώς, συνήθως για έναν μήνα, και μπαίνουν σε ένα περιβάλλον πλήρως ελεγχόμενο. Ξύπνημα νωρίς το πρωί, καθημερινές ζυγίσεις, έντονη άσκηση με προγράμματα όπως spinning και πυγμαχία, και φυσικά, αυστηρά καθορισμένα γεύματα.

Τα κέντρα αυτά δεν θυμίζουν σε τίποτα wellness retreat. Περιφραγμένες εγκαταστάσεις, πύλες ασφαλείας και συνεχής επιτήρηση δημιουργούν ένα κλίμα που περισσότερο παραπέμπει σε πειθαρχημένο στρατόπεδο παρά σε πρόγραμμα ευεξίας. Η έξοδος δεν είναι απλή υπόθεση, ακόμη κι αν η συμμετοχή ξεκίνησε με τη θέληση του ίδιου του ατόμου.

Η παχυσαρκία σε έξαρση και η «λύση» των 28 ημερών

Το φαινόμενο δεν προέκυψε τυχαία. Ο αριθμός των παχύσαρκων παιδιών στην Κίνα έχει αυξηθεί δραματικά από το 2000, ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ένα μέλλον όπου έως και το 65% των ενηλίκων θα είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι μέχρι το 2030.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα συγκεκριμένα προγράμματα προβάλλονται ως μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση. Οι προπονητές επιμένουν ότι οι 28 ημέρες είναι το «μαγικό» διάστημα για να δει κανείς ουσιαστική αλλαγή, και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται συχνά εντυπωσιάζουν.

Μια εμπειρία που δεν είναι για όλους

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της TL Huang από την Αυστραλία, γνωστής στα social media ως “Egg Eats”. Η ίδια μοιράστηκε την εμπειρία της μέσα από βίντεο, δείχνοντας την καθημερινότητά της στο στρατόπεδο. Μέσα σε δύο εβδομάδες είχε χάσει τέσσερα κιλά, ενώ στο τέλος του προγράμματος είχε φτάσει συνολικά τα έξι.

Τα γεύματα ήταν αυστηρά ελεγχόμενα, βασισμένα σε απλές επιλογές όπως αυγά, λαχανικά, ρύζι και κρέας, χωρίς περιθώριο για «τσιμπολόγημα». Παράλληλα, γίνονταν τακτικοί έλεγχοι στα δωμάτια για τυχόν κρυμμένα τρόφιμα, με τους λεγόμενους «λαθραίους υδατάνθρακες» να αντιμετωπίζονται σχεδόν ως… παρανομία.

Κι όμως, παρά τη σκληρότητα του προγράμματος, η ίδια δηλώνει ότι δεν το μετάνιωσε και ότι δημιούργησε φιλίες μέσα σε αυτό το περιβάλλον.

Το τίμημα της γρήγορης απώλειας

Εδώ, όμως, αρχίζουν τα δύσκολα. Μετά την αποχώρησή της, η Huang παραδέχτηκε ότι το πιο απαιτητικό κομμάτι δεν ήταν η παραμονή, αλλά η επιστροφή στην κανονική ζωή. Το σώμα της είχε «ξεχάσει» πώς να τρώει φυσιολογικά, ενώ εμφάνισε και τριχόπτωση, πιθανό αποτέλεσμα του έντονου θερμιδικού ελλείμματος και του στρες.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Το 2023, μια 21χρονη influencer έχασε τη ζωή της ενώ συμμετείχε σε αντίστοιχο πρόγραμμα, έχοντας ήδη χάσει δεκάδες κιλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα περιστατικό που έφερε στο προσκήνιο τους κινδύνους τέτοιων ακραίων πρακτικών.

Τελικά, λύση ή μια ακόμα υπερβολή;

Η ιδέα της «πειθαρχίας» στην απώλεια βάρους δεν είναι καινούργια. Αυτό που αλλάζει εδώ είναι η ένταση και το πλαίσιο. Ναι, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι γρήγορα. Αλλά το ερώτημα παραμένει: πόσο βιώσιμα είναι;

Γιατί, στο τέλος της ημέρας, το σώμα δεν λειτουργεί με διαταγές. Και η σχέση μας με το φαγητό δεν αλλάζει μέσα σε τέσσερις εβδομάδες, όσο αυστηρό κι αν είναι το πρόγραμμα.