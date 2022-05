Το «Μπες στον Κύκλο» Roadshow συνεχίζει το ταξίδι του στο εκπτωτικό χωριό McArthurGlen στις 4 Ιουνίου και στο Athens Metro Mall στις 18 Ιουνίου.

Ανακύκλωσε τα πλαστικά μπουκάλια σου, γίνε μέρος της αλλαγής και κέρδισε!

Το ταξίδι της κινητής μονάδας ανακύκλωσης του «Μπες στον Κύκλο» Roadshow του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Κορπή® συνεχίζεται στο εκπτωτικό χωριό McArthurGlen στις 4 Ιουνίου και στο Athens Metro Mall στις 18 Ιουνίου, προσκαλώντας τους καταναλωτές να συμβάλλουν στην προσπάθεια για την προστασία του πλανήτη, ανακυκλώνοντας πλαστικά μπουκάλια νερού ή αναψυκτικού.

Πιστό στο όραμά του για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα και με αφορμή την καινοτόμα & ανακυκλώσιμη συσκευασία του με 50% ανακυκλωμένο πλαστικό rPET στο μπουκάλι και 50% rPE στο φιλμ της, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή®, πραγματοποιεί το «Μπες στον Κύκλο» Roadshow για 2η συνεχόμενη χρονιά.

Το «Μπες στον Κύκλο» Roadshow ξεκίνησε το ταξίδι του τον Μάϊο από το Bio Festival δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες επισκέπτες να ανακυκλώσουν, να γίνουν μέρος της αλλαγής και να κερδίσουν. Παρέα με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή ανακύκλωσε τα πλαστικά της μπουκάλια η αγαπημένη ηθοποιός Κλέλια Ανδριολάτου.

Μπορείς κι εσύ να … μπεις στον κύκλο! Τα βήματα είναι απλά:

Επισκεπτόμαστε τα σημεία που βρίσκεται η κινητή μονάδα «Μπες στον κύκλο» Roadshow του Κορπή®, έχοντας μαζί μας πλαστικά μπουκάλια νερού ή αναψυκτικού στο εκπτωτικό χωριό McArthurGlen στις 4 Ιουνίου και το Athens Metro Mall στις 18 Ιουνίου

Ρίχνουμε τα μπουκάλια στη μονάδα ανακύκλωσης

Το Κορπή μας επιβραβεύει για την επιλογή μας, χαρίζοντας μας μια οικολογική, πάνινη τσάντα για τα ψώνια μας

H ομάδα του “ZERO HERO The Initiative” και η διεθνής AMKE Keep Sea Blue θα έχει ενεργή συμμετοχή ενημερώνοντας τους επισκέπτες για την αξία της ανακύκλωσης και συλλέγοντας το πλαστικό από κάθε σταθμό του «Μπες στον Κύκλο» Roadshow. Στη συνέχεια, θα καταγράψει το σύνολο του πλαστικού που συλλέχθηκε και μέσω της τεχνολογίας Blockchain, θα παρακολουθεί τα συλλεγόμενα απορρίμματα από τα πλαστικά μπουκάλια, μέχρι αυτά να πάρουν δεύτερη ζωή.