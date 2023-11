Για μία ακόμη χρονιά γιορτάζουμε το Old Fashioned Week μαζί με το Woodford Reserve

Για μία ακόμη χρονιά γιορτάζουμε το Old Fashioned Week μαζί με το Woodford Reserve

Το Woodford Reserved Old Fashioned Week επιστρέφει με ένα πλούσιο πρόγραμμα από γεύσεις και ενέργειες, από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου.

Η παγκόσμια πρωτοβουλία του Old Fashioned Week διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Woodford Reserve, και στόχο έχει να γιορτάσει την ιστορία, την επιρροή και τη συνεχιζόμενη δημοτικότητα του Old Fashioned cocktail μέσα σε μία εβδομάδα αφιερωμένη στους λάτρεις των cocktails και του bourbon.

To Woodford Reserve βάζει τη δική του πινελιά σε αυτή την παγκόσμια γιορτή, και στη χώρα μας όπου δημοφιλή μπαρ σε ολόκληρη την Ελλάδα προσφέρουν ιδιαίτερες και απολαυστικές δημιουργίες στο ελληνικό κοινό. Οι καταναλωτές, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν στο πλαίσιο της Old Fashioned Week την κλασική εκδοχή του cocktail αλλά και άλλους μοναδικούς γευστικούς συνδυασμούς, που αποτελούν έμπνευση των εξειδικευμένων bartenders, έχοντας ως επιρροή την ιδιαίτερη γεύση του Woodford Reserve.

Το Woodford Reserve είναι ένα εξαιρετικά απαλό, γευστικό bourbon, με πλούσιο και γεμάτο σώμα και με μια εκλεπτυσμένη γκάμα γεύσεων, που το κάνει το ιδανικό συστατικό για τη δημιουργία απολαυστικών cocktails. Η μεστή γεύση του στην οποία κυριαρχούν η καραμέλα, η σοκολάτα και οι νότες μπαχαρικών καθώς και το τελείωμά του που αφήνει έντονη επίγευση, το έχουν καταστίσει ένα από τα καλύτερα bourbons παγκοσμίως, μεταξύ κοινού και κριτικών.

Το Old Fashioned είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κλασικά κοκτέιλ στον κόσμο, που φτιάχνεται με την ανάμειξη bourbon και ενός αρωματικού bitter και σερβίρεται συνήθως με μια φλούδα πορτοκαλιού σαν γαρνίρισμα. Το ποτό, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Κεντάκι των Ην. Πολιτειών τη δεκαετία του 1880, και διαδόθηκε άμεσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν και αποτελεί ένα απλό cocktail στη σύνθεσή του, αφήνει άφθονο χώρο για δημιουργία!

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί το Old Fashioned Week, παρέα με το super premium bourbon Woodford Reserve! Μπορείτε να βρείτε όλα τα bars της Αθήνας που συμμετέχουν παρακάτω:

Ark, Che, Ciel, Clumsies, CV Distiller, Dalliance, Feelin Good, Fine mess Smokehouse, Gazi View, Lit Athens, Mai Tai, Minnie the Moocher, Mr peacock, Odori, Old dog, Opupa epops, Pere ubu, Sousou, Terra Petra, The place.

