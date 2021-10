Η νέα μεγάλη καμπάνια του Dimello έχει αφετηρία τη μεγάλη αγάπη των ανθρώπων του για τον καφέ. Γι’ αυτή την αγάπη γίνονται τα πάντα στον Dimello και στο όνομα του καφέ θα συνεχίσουν να γίνονται. Όμως, ποια ήταν η αρχική έμπνευση του καφέ Dimello; Και από πού πήρε, τελικά, το όνομά του;

Αυτό έρχεται να μας αποκαλύψει η ταινία που ξεκινά τη νέα καμπάνια του Dimello και η οποία αφηγείται μία ιστορία από το μακρινό 1727.

Την ιστορία ενός Πορτογάλου διπλωμάτη, με το όνομα Francisco De Mello, που ταξίδεψε από τη Βραζιλία μέχρι τη Γαλλική Γουιάνα για να αποκτήσει αυτό που ήθελε περισσότερο στον κόσμο. Τον καφέ!

Η παραγωγή μάς ταξιδεύει 3 αιώνες πριν με χαρακτηριστικά ρούχα εποχής, ξένους ηθοποιούς και ένα τραγούδι γραμμένο στα Πορτογαλικά, όλα σχεδιασμένα ώστε να είναι πιστά στην αλήθεια της ιστορίας του πρωταγωνιστή μας. Ενός πρωταγωνιστή που εμπνέει τον Dimello μέχρι και σήμερα. Γιατί, όπως υποδηλώνει και με το νέο του tagline, ό,τι κάνει, το κάνει “In the Name of Coffee”.

Tην ταινία υπογράφει η Soho Square Athens, σε παραγωγή της Picky Productions και σκηνοθεσία Βασίλη Μπουραντά.

Απολαύστε το από σήμερα στις οθόνες σας, στα social media και τα αγαπημένα σας sites. Στο όνομα του καφέ, λοιπόν.

Ο Dimello είναι ένα 100% ελληνικό brand που επιλέγει τον καφέ με βάση τη γνώση και την εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο καφές καβουρδίζεται και παρασκευάζεται σε μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής με τη δεξιοτεχνία και την άριστα εκπαιδευμένη ομάδα των Dimello Specialists. Προετοιμάζεται με φροντίδα και μεράκι για μια μοναδική εμπειρία σε κάθε φλιτζάνι. Γιατί ο Dimello είναι ένα brand φτιαγμένο “In the name of coffee”.