Χθες, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ένωσαν τις ζωές τους με τα δεσμά του γάμου, πραγματοποιώντας παράλληλα και τη βάφτιση του γιου τους. Ο μικρός πήρε το όνομα Γεράσιμος, τιμώντας τον πατέρα του τραγουδιστή. Τα δύο μυστήρια έγιναν σε ένα πανέμορφο κτήμα στη Βαρυμπόμπη, με καλεσμένους συγγενείς, φίλους και γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Διπλή χαρά και συγκίνηση

Μετά το διπλό μυστήριο, οι καλεσμένοι παρέμειναν στον ίδιο χώρο για τη δεξίωση που ακολούθησε. Ανάμεσα στις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς ξεχώρισε ο πρώτος χορός του ζευγαριού, με τη live ορχήστρα να δίνει τον ρυθμό και να ξεσηκώνει το κοινό. Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης έκαναν την εντυπωσιακή είσοδό τους με το τραγούδι «Sarà perché ti amo», ενώ ο πρώτος τους χορός ως σύζυγοι έγινε στο ρομαντικό κομμάτι του Γιάννη Πάριου «Δεν θα χωρίσουμε ποτέ».

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν όταν ο Γιώργος Λιβάνης σήκωσε στους ώμους του τον μικρό Γεράσιμο, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια τρυφερή οικογενειακή εικόνα. Το βίντεο από τη στιγμή αυτή έκανε γρήγορα τον γύρο των social media. Νονοί του αγοριού ήταν δύο στενοί φίλοι του ζευγαριού, η Σοφία Μπακλαβά και ο Γιάννης Βασιλειάδης.

Οι λαμπεροί καλεσμένοι

Στην ξεχωριστή αυτή μέρα, το παρών έδωσαν πολλά γνωστά πρόσωπα, όπως η Άντζελα Δημητρίου, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Ρία Ελληνίδου, ο CEO και συνιδρυτής της Panik Entertainment, Γιώργος Αρσενάκος, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του Δώρα, ο Νικηφόρος Βυθούλκας, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η Δέσποινα Μοιραράκη, οι συνθέτες Κυριάκος Παπαδόπουλος και Μάριος Ψιμόπουλος, καθώς και ο Θέμης Γεωργαντάς.

Λίγο μετά τον γάμο, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης μίλησαν για πρώτη φορά στις τηλεοπτικές κάμερες, εμφανώς συγκινημένοι και γεμάτοι χαρά. Το ζευγάρι, που επισφράγισε τον έρωτά του με μια λαμπερή τελετή, περιέγραψε τη μέρα αυτή ως μία από τις σημαντικότερες της ζωής του.

«Ήταν πολύ συγκινητικό όλο. Βουρκώνω όλη μέρα», είπε η Ανδρομάχη, εμφανώς φορτισμένη, ενώ ο Γιώργος Λιβάνης συμπλήρωσε με αγάπη: «Είναι μοναδική στιγμή που θα τη σκέφτομαι μέρες για να καταλάβω τι έγινε».

Όσο για το παραδοσιακό «πάτημα του ποδιού», η νύφη είπε με χιούμορ: «Πάτησα το πόδι του Γιώργου, πολύ γλυκά». Ο τραγουδιστής, από την άλλη, απάντησε γελώντας: «Όχι και γλυκά! Θέλει τσαγκάρη το παπούτσι». Και η Ανδρομάχη, χωρίς να χάσει το κέφι της, έκλεισε λέγοντας: «Θα το πάμε ρε Γιώργο, αν χρειάζεται τσαγκάρη. Εγώ θα το πάω».