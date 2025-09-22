Μια γνώριμη φιγούρα της trash τηλεόρασης των ‘90s και των ‘00s δεν είναι πια μαζί μας. Ο Γιώργος Σταυρόπουλος, γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Μίστερ Μπούτιας», άφησε την τελευταία του πνοή, αφήνοντας πίσω του τις πιο ανατρεπτικές τηλεοπτικές στιγμές που έγραψαν ιστορία μέσα από τις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η Πέπη Τσεσμελή με μια ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που χάρισε γέλιο και στιγμές αυθεντικής trash τηλεοπτικής αθωότητας.

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος είχε καταφέρει να ξεχωρίσει με το δικό του χιούμορ και την ιδιόρρυθμη παρουσία του. Ο ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό του «εθνικά πόδια», ενώ το παρατσούκλι «Μίστερ Μπούτιας» έμεινε να τον συνοδεύει σε κάθε του εμφάνιση. Οι εκπομπές του Καμπούρη εκείνης της εποχής, γεμάτες cult στιγμές, φιλοξένησαν αρκετές φορές τον Σταυρόπουλο, χαρίζοντάς του ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη μικρή οθόνη.

«Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια… θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο. Μας έδωσες απίστευτες χιουμοριστικές στιγμές. Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως», έγραψε χαρακτηριστικά η Πέπη Τσεσμελή, συγκινημένη από την απώλειά του.

Ο «Μίστερ Μπούτιας» μπορεί να έφυγε, όμως η παρουσία του στις πιο cult σελίδες της ελληνικής τηλεόρασης θα μείνει αξέχαστη.