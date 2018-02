Γιορτάστε tête-à-tête με το αγαπημένο σας πρόσωπο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο NJV Athens Plaza απολαμβάνοντας τις μοναδικές γεύσεις του Chef Νίκου Γιαννόπουλου, τα γλυκά του Pastry Chef Διονύση Αλέρτα και ζωντανή μουσική και τραγούδι από τον Δάκη που κάθε Παρασκευή τραγουδά στο Explorer’s Bar του Ξενοδοχείου.

Αναλυτικά το δείπνο Valentines για 2 άτομα στο εστιατόριο The Parliament περιλαμβάνει μια μοναδική γευστική εμπειρία με αφρώδη οίνο ως welcome drink, μενού 3 πιάτων (Entrée – Main Course – Dessert) και ένα μπουκάλι house-wine συνοδεία ζωντανής μουσικής και τραγουδιού από τον γνωστό και αγαπημένο Δάκη! (80 € κατ’ άτομο)

Στο Explorer’s Bar και στο ανακαινισμένο Plaza Café μπορείτε να απολαύσετε ένα ποτήρι Moscato D’ Asti ανά άτομο καθώς και Sushi, Finger food και ποικιλία γλυκών. (80 € / ζευγάρι)

Τηλ. κρατήσεων: (+30) 210 3352400