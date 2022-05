Τραυματισμένος κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Alaoui πήρε το χρόνο του για να αναρρώσει και να επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ, και το φετινό αγωνιστικό format θα αναδείξει στο έπακρο το στυλ της προπόνησής του. Ένας από τους πιο υποστηρικτικούς αθλητές στην κοινότητα, σίγουρα θα εμπνεύσει και άλλους να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Ryuya Kuwasaki – Ιαπωνία

Με ένα από τα πιο καινοτόμα & μοναδικά στυλ αυτή τη στιγμή στο freerunning, ο Ryuya Kuwasaki καταφτάνει στην Αστυπάλαια αντιπροσωπεύοντας ένα νέο κύμα ιαπωνικού στυλ στο freerunning. Πολλοί θεωρούν τον Kuwasaki ως τον ‘King of the Wall’ (Βασιλιά του Τείχους), καθώς αναπτύσσει συνεχώς νέα και φαινομενικά ακατόρθωτα tricks στους τοίχους. Μετά από μια σειρά από νίκες σε online διαγωνισμούς τα τελευταία δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του Asian Parkour Championship 2020, μετακόμισε πρόσφατα στη Δανία για να σπουδάσει στο σχολή Ollerup. Nα είσαι έτοιμος γιατί ο Kuwasaki σκοπεύει να εντυπωσιάσει.

Lilou Ruel – Γαλλία

Η Lilou Ruel ξεκίνησε να προπονείται σε ηλικία 9 ετών, είχε το πρώτο της viral βίντεο στα 11 και τώρα είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γυναίκες freerunners στο TikTok. Είναι ένα ανερχόμενο αστέρι στο άθλημα, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά Γάλλων αθλητών, και είναι η αγαπημένη πολλών freerunners, λόγω της θετικής της διάθεσης και του μοναδικού στυλ της.

Runner-up στην γυναικεία κατηγορία του Red Bull Art of Motion και νικήτρια του Red Bull Al Andalus το 2021, η Ruel είναι επίσης η πρώτη γυναίκα που εκτέλεσε Double Cork σε διαγωνισμό. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ με κάποιους τραυματισμούς, αλλά προπονείται αρκετά στα tricking combos και σε ένα low impact flow για να βελτιώσει τα connections της. Πρόσφατα γράφτηκε σε μια ακαδημία ακροβατικών για να εξελίξει τις δεξιότητές της και να είναι πανέτοιμη για τον φετινό διαγωνισμό.

Elis Torhall – Σουηδία

Μόλις 17 ετών, ο Elis Torhall προκρίθηκε ήδη για το πρώτο του Red Bull Art of Motion πέρυσι, αφού διακρίθηκε από τους νέους – μια κατηγορία που είναι δημοφιλής στη χώρα του, τη Σουηδία – και κέρδισε πολλούς αγώνες U16. Το αγαπημένο skillset του Torhall είναι στα bars, επομένως ήταν δύσκολο για αυτόν να «λάμψει» σε κάποιες από τις προηγούμενες πίστες. Ωστόσο, ορισμένα πρόσφατα ταξίδια που έκανε (όπως στο Λος Άντζελες για το Tempest’s Kings of Concrete) του έδωσαν την ευκαιρία να ανέβει επίπεδο και να εκτελέσει νέα tricks, όπως το Swing Cast Double Full και Swing Double Sideflip, που εκτελέστηκαν για πρώτη φορά. Ανυπομονούμε να δούμε τι θα κάνει στο φετινή Art of Motion.

Stefan Dollinger – Αυστρία

Ο Stefan Dollinger ξεσήκωσε τους κριτές και το κοινό όταν προκρίθηκε onsite για το Red Bull Art of Motion 2019 στην Ιταλία, πριν χρειαστεί να αποσυρθεί για λίγο, αλλά τώρα γύρισε και είναι έτοιμος να το κάνει ξανά. Γνωστός για το εξαιρετικά καθαρό στυλ του με δυναμικές και ακροβατικές κινήσεις, ο Dollinger ήθελε να χτίσει τη δύναμή του από την πρώτη κιόλας – σύντομη – εμφάνισή του στο Art of Motion και έχει κυκλοφορήσει πολλά νέα βίντεο, μαζί με το επερχόμενο Rest Day, το οποίο πρόκειται να μας πάρει τα μυαλά και να εμπνεύσει πολλούς νέους αθλητές.