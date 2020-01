Το μοντέλο και influencer, Kaylen Ward, ισχυρίζεται ότι συγκέντρωσε τουλάχιστον 500.000$ σε δωρεές για τις πυρκαγιές στην Αυστραλία. Αυτό το κατάφερε με έναν πρωτότυπο τρόπο, καθώς έστελνε γυμνές της φωτογραφίες σε όσους θέλησαν να απαντήσουν στην… πρό(σ)κληση της.

Τα διεθνή MME της έδωσαν το ψευδώνυμο «Γυμνή Φιλάνθρωπος» (Naked Philanthropist). Η ίδια δήλωσε μέσω twitter ότι θα στείλει μία nude φωτογραφία της σε όποιον κάνει δωρεά τουλάχιστον 10$. Για να ολοκληρωθεί η «συναλλαγή», η καλλιφορνέζα ζητούσε αποδεικτικά ότι το συγκεκριμένο άτομο πραγαμτοποίησε τη δωρεά.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf

