Η 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς θεσμούς παγκοσμίως, που τιμά τις καλύτερες ερμηνείες και σειρές που ξεχωρίζουν κάθε χρόνο στη «μικρή οθόνη», έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Η λαμπερή βραδιά θα μεταδοθεί με πρωτότυπο ήχο, την Κυριακή 14/9 στις 03.00 (ξημερώματα Δευτέρας 15/9) στο COSMOTE CINEMA 2HD, σε σχολιασμό της Ιωσηφίνας Γριβέα. Το βράδυ της Δευτέρας (15/9) στις 22.00, θα ακολουθήσει στο ίδιο κανάλι, η μετάδοση της τελετής με ελληνικούς υπότιτλους, η οποία θα είναι διαθέσιμη και on Demand.

Tο «Matlock» με τη βραβευμένη με Όσκαρ Κάθι Μπέιτς διεκδικεί βραβείο καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά. O 1ος κύκλος της σειράς είναι ήδη διαθέσιμος στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, ενώ ο 2ος θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο. Το ανατρεπτικό talk show της HBO «Last Week Tonight With John Oliver», που είναι επίσης διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, διεκδικεί το 31ο βραβείο της ιστορίας του στο θεσμό, στην κατηγορία «Καλύτερη Εκπομπή Ποικίλης Ύλης με Σενάριο».

Οι μεγαλύτερες τελετές απονομής βραβείων έρχονται στην COSMOTE TV

Η COSMOTE TV έχει εξασφαλίσει, αποκλειστικά για τους συνδρομητές της, τα σημαντικότερα κινηματογραφικά, τηλεοπτικά και μουσικά βραβεία παγκοσμίως. Έτσι, μετά τα «Emmy Awards», τον Ιανουάριο θα ακολουθήσουν τα «31st Critics Choice Awards» και τα «38th European Film Awards». Την 1η Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η 68η τελετή των κορυφαίων μουσικών βραβείων, των «Grammy Awards», ενώ στις 15 Μαρτίου τα βλέμματα θα στραφούν στον μεγαλύτερο κινηματογραφικό θεσμό βραβείων παγκοσμίως, τα «Όσκαρ», με την 98η Τελετή Απονομής.