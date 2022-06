H Kim Cattrall επιστρέφει στον ρόλο της Samantha Jones στην δεύτερη σεζόν του reboot του Sex and the City

O ρόλος της Samantha Jones έχει σίγουρα χαραχτεί στην μνήμη μας στην τηλεοπτική σειρά Sex and the City. Ένας δυνατός χαρακτήρας που σίγουρα ολοκλήρωνε την παρέα των τεσσάρων φίλων. Δυστυχώς όμως, δεν την είδαμε στο reboot της σειράς «And Just Like that…», αν και είχε αναφερθεί καθώς επικοινωνούσε με την Carrie Bradshaw με μηνύματα και κανόνισαν το ραντεβού τους για το μέλλον.

Ο Michael Patrick King σκηνοθέτης και σεναριογράφος του Sex and the City, ανακοίνωσε σε συνέντευξη του λεπτομέρειες για το show αλλά και την πιθανή επιστροφή της Kim Cattrall. Βέβαια παλιότερα ο ίδιος είχε πει πως η πόρτα της Kim έχει κλείσει. Πάντως η επιστροφή της Samantha θα έχει σίγουρα πολύ ενδιαφέρον.

O King είπε στην συνέντευξή του, «Στόχος μου είναι να φέρω όλους τους χαρακτήρες στη μίξη μαζί, ώστε να μην είναι τόσο πολύ σε χωριστούς δρόμους», είπε και επιβεβαίωσε επίσης ότι η σεζόν 2 της σειράς στοχεύει να είναι στο HBO Max μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Δυστυχώς, μετά από αυτές τις λεπτομέρειες, δεν μοιράστηκε περισσότερα. «Είναι όλα τόσο καινούργια αυτή τη στιγμή», «Ένας από τους μεγάλους κανόνες μου είναι να μην λέω τα πράγματα μέχρι να γίνουν αληθινά»