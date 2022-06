Η σειρά «Stranger Things» είναι μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές στο Netflix, με την πολυαναμενόμενη 4η σεζόν επιτέλους στις οθόνες μας.

Στα πρώτα επεισόδια, ακούγεται το τραγούδι το τραγούδι της Κέιτ Μπους του 1985, «Running Up That Hill» το οποίο έγινε αμέσως ξανά επιτυχία. 40 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία οι θεατές ανακάλυψαν το τραγούδι και έχει κατακτήσει την Νο. 1 θέση στα charts του iTunes. Στην εποχή του ήταν αρκετά γνωστό τραγούδι και είχε συμπεριληφθεί στα 30 πρώτα στο Billboard’s Hot 100 single chart.

Η τραγουδίστρια έγραψε: «Μπορεί να έχετε ακούσει ότι το πρώτο μέρος του νέου κύκλου της φανταστικής, συναρπαστικής σειράς “Stranger Things” κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Netflix».

Επίσης προσθέτει «Περιλαμβάνει το τραγούδι “Running Up That Hill” στο οποίο δίνεται μια εντελώς νέα πνοή από τους νεαρούς θαυμαστές που αγαπούν τη σειρά — τη λατρεύω κι εγώ! Χάρη σε αυτή το “Running Up That Hill” κυκλοφορεί στα charts στον κόσμο και βρίσκεται στο βρετανικό chart στο Νο.8. Είναι όλα πραγματικά συναρπαστικά! Ευχαριστώ πολύ όσους υποστήριξαν το τραγούδι. Περιμένω με κομμένη την ανάσα για το υπόλοιπο της σειράς τον Ιούλιο».

Η ίδια είναι μεγάλη θαυμάστρια της σειράς και έτσι και έδωσε την άδεια για να χρησιμοποιηθεί το τραγούδι της.

Η υπεύθυνη δημόσιων σχέσεων της Μπους, Γουέντι Κρόουλι, είπε «Η Κέιτ Μπους είναι επιλεκτική όσον αφορά την αδειοδότηση της μουσικής της και γι’ αυτό, φροντίσαμε να λάβουμε σελίδες σεναρίου και υλικό για να το ελέγξει, ώστε να μπορεί να δει πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί το τραγούδι».