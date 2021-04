H Sharon Stone κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της, στην οποία μεταξύ άλλων γράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον παππού της, με την συνέργεια μάλιστα, της γιαγιάς της. Στο πολύ αποκαλυπτικό βιβλίο, η 63χρονη αναφέρεται επίσης στο εγκεφαλικό που υπέστη πριν από 20 χρόνια, στην δημοσιότητα, στον έρωτα αλλά και στην διαχείριση της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, στην αυτοβιογραφία της «The Beauty of Living Twice», περιγράφει πώς η ίδια και η αδερφή της οδηγήθηκαν σε ένα δωμάτιο μαζί με τον παππού τους, όταν ήταν παιδιά. Στη συνέχεια η γιαγιά τους κλείδωσε την πόρτα, και ο Κλάρενς Λόσον ασέλγησε πάνω τους.

Ήταν τέτοιος ο αντίκτυπος της υπόθεσης επάνω της που όταν ο παππούς της πέθανε, εκείνη ήταν 14 χρονών και θυμάται ότι πίεσε με το δάχτυλό της τη σορό μέσα στο φέρετρο, για να βεβαιωθεί ότι ήταν νεκρός. Η Stone μάλιστα αναφέρει ότι: «Με πλημμύρισε ξαφνικά ένα αίσθημα αλλόκοτης ικανοποίησης από το γεγονός ότι είχε επιτέλους είχε πεθάνει. Κοίταξα την Κέλι και εκείνη κατάλαβε. Ήταν 11 και αυτό είχε πια τελειώσει».

Ακόμη, σημαντικό κομμάτι του βιβλίο είναι και η σοβαρή περιπέτεια της υγείας το 2001, όταν υπέστη εγκεφαλικό το οποίο έβαλε την ίδια της τη ζωή σε κίνδυνο. Μάλιστα, είχε και μία μεταφυσική εμπειρία ενώ η ζωή της «κρεμόταν από μία κλωστή». Περιγράφει πώς μετά το εγκεφαλικό είχε ένα «όραμα» με τρεις αγαπημένους φίλους που είχαν φύγει από τη ζωή. Τα τρία αυτά άτομα, τα οποία δεν κατονομάζει, «εμφανίστηκαν» δίπλα από το κρεβάτι της στα επείγοντα ενώ έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και την κάλεσαν να πάει κοντά τους. «Το φως ήταν τόσο έντονο και μυστηριώδες. Ήθελα να μάθω τι είναι, να βυθιστώ μέσα του», λέει για εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Την αμέσως επόμενη στιγμή όμως «αισθάνθηκε ξαφνικά σαν να την είχε κλωτσήσει στο στήθος ένα μουλάρι» και «έκανε την επιλογή να επιβιώσει» συμπληρώνει η Stone.

Δύο δεκαετίες μετά το εγκεφαλικό και πλέον υγιής, η Στόουν πιστεύει ότι η υγειονομική κρίση που περνάει ο κόσμος την έχει κάνει ισχυρότερη, πιο γενναία και πιο ικανή να αντιμετωπίσει τραύματα του παρελθόντος: Τις αποτυχημένες της σχέσεις, τρεις αποβολές αλλά και την κακοποίηση που υπέστη ως παιδί.

Στα απομνημονεύματά της η Στόουν στρέφεται επίσης κατά των σεξουαλικών αρπακτικών του Χόλιγουντ και αναφέρεται συγκεκριμένα αλλά όχι ονομαστικά σε έναν παραγωγό που την πίεσε να κάνει πραγματικό σεξ με έναν συμπρωταγωνιστή της, για να «σώσει» μια ταινία. Ο εν λόγω ηθοποιός προσπάθησε μάλιστα μερικές φορές να της ριχτεί, ενθαρρυμένος από τη «μεγαλοφυή ιδέα» του παραγωγού, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι δεν θα συνέβαινε τίποτα και τα παράτησε.