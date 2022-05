Το νέο κατάστημα έκτασης 40 τ.μ. που βρίσκεται στην καρδιά του Ελληνικού νησιού, είναι ένα Activist Maker Workshop που σημαίνει ότι, εκτός από κατάστημα, θα λειτουργεί και ως εργαστήριο δημιουργίας ακτιβιστών. To Activist Maker Workshop concept store δημιουργήθηκε με στόχο να αναδείξει και να αποτυπώσει την ακτιβιστική φιλοσοφία του brand, δίνοντας έμπνευση και χώρο στους ανθρώπους να εμπνευστούν από τις ηθικές αρχές και αξίες που διαποτίζουν τον σκοπό ύπαρξης του brand και να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής για έναν πιο δίκαιο και πιο όμορφο κόσμο.

Με αυτό το νέο concept, η The Body Shop επιστρέφει στις ρίζες της και χτίζοντας πάνω στην πρωτοποριακή κληρονομιά της, συνεχίζει να εξελίσσεται με το ίδιο πάθος και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, πάντα με προοδευτική νοοτροπία και με γνώμονα την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η διαρρύθμιση του καταστήματος δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να ελίσσονται στον χώρο με άνεση για να ανακαλύψουν την ευρεία γκάμα των προϊόντων της The Body Shop, τα οποία φιλοξενούνται σε free-standing ράφια και φωτίζονται με ταινίες τεχνολογίας LED. Στο εσωτερικό του καταστήματος επίσης υπάρχει τοποθετημένη οθόνη η οποία προβάλλει μέσω ψηφιακού υλικού video και ενημέρωση για τις δράσεις της εταιρείας. Πρόκειται για το 38ο κατάστημα The Body Shop στην Ελλάδα.

Η ιστορία της Τhe Body Shop ξεκινά με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στo Brighton της Αγγλίας το 1976, σημαντικό ορόσημο στη μακροχρόνια ιστορία της εταιρείας. Με το πέρασμα των χρόνων, η The Body Shop παραμένει πιστή στις βασικές αξίες και την φιλοσοφία της, να είναι ηγέτης στο χώρο της cruelty- free, vegan και βιώσιμης ομορφιάς. Είναι μία παγκόσμια ακτιβιστική εταιρεία ομορφιάς με πιστοποίηση B CorpTM που επικεντρώνεται στο να κάνει τη θετική διαφορά στον κόσμο, προσφέροντας κορυφαίας ποιότητας βιώσιμα προϊόντα ομορφιάς με πολυτελείς υφές και σύμμαχό της τη δύναμη της φύσης με τα πιο αγνά συστατικά της.

ΒΙΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Το κατάστημα έχει κατασκευαστεί με 100% βιώσιμα υλικά και, πιο συγκεκριμένα, ανακτημένο ξύλο και ανακυκλωμένο πλαστικό ενώ έχουν αξιοποιηθεί υπάρχοντα αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου με σκοπό την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα έπιπλα, οι πάγκοι και οι επιφάνειες είναι από 100%

ανακυκλωμένα υλικά, που διαφορετικά θα κατέληγαν σε χωματερές ή σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

ACTIVISM HUB

Το νέο κατάστημα περιλαμβάνει επίσης ένα activism hub, όπου ο κόσμος μπορεί να ανακαλύψει τις ακτιβιστικές

ρίζες του brand και να στηρίξει τον αγώνα για κοινωνική αλλαγή γύρω από μια σειρά από ζητήματα όπως

η ισότητα των φύλων, η ενδυνάμωση των ανθρώπων, την απαγόρευση των πειραμάτων σε ζώα σε όλο τον

κόσμο και η βιωσιμότητα του πλανήτη και του περιβάλλοντος. Οι πελάτες που επισκέπτονται το κατάστημα θα μπορούν επίσης να ενημερωθούν και να μάθουν πώς μπορούν και οι ίδιοι να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής για έναν πιο δίκαιο και πιο όμορφο κόσμο, συμμετέχοντας ενεργά με την ομάδα θαρραλέων ακτιβιστών της The Body Shop σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στο κατάστημα θα ανακαλύψετε τα πιο δημοφιλή προϊόντα της The Body Shop στα αντίστοιχα ράφια με τα bestsellers, όπου θα βρείτε υψηλής ποιότητας προϊόντα περιποίησης για το σώμα, το μπάνιο, τα μαλλιά και τα χέρια, τα οποία βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των πελατών της ανά τον κόσμο. Κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα επικεντρώνεται σε ένα μόνο βασικό συστατικό, πολλά από τα οποία προέρχονται από το πρωτοποριακό πρόγραμμα δίκαιου εμπορίου του brand, Community Fair Trade ή, αλλιώς, Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες. Σειρές όπως οι Tea Tree, Charcoal και Hemp παραμένουν διαχρονικά στις καρδιές και στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των καταναλωτών λόγω της αποτελεσματικότητας των προϊόντων τους. Το φιλικό προσωπικό της The Body Shop είναι πάντα στη διάθεσή σας και σας περιμένει για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία εξυπηρέτησης μέσα από επιδείξεις προϊόντων και εξατομικευμένες συμβουλές περιποίησης αλλά και προτάσεις που σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε νέους τρόπους για να απολαύσετε τα εμβληματικά best seller προϊόντα της.

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΚΤΙΒΙΣΤΩΝ

Όπως πάντα, τα έμπειρα και καταρτισμένα μέλη του προσωπικού της The Body Shop στο κατάστημα Activist

Maker Workshop είναι στη διάθεση κάθε πελάτη για να τον βοηθήσουν να ανακαλύψει, να δοκιμάσει και να

πειραματιστεί με τα προϊόντα και να του προσφέρουν μία ανεπανάληπτη αγοραστική εμπειρία που θα του

μείνει αξέχαστη. Το πάντα πρόθυμο προσωπικό με χαρά θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές, εξατομικευμένα

makeovers και επιδείξεις προϊόντων περιποίησης σώματος, προσώπου και μαλλιών μέσα από μία βιωματική

προσέγγιση. Επιπλέον, αν το επιθυμείτε, το προσωπικό του καταστήματος θα μοιραστεί μαζί σας με ιδιαίτερο

ενθουσιασμό πληροφορίες και νέα για τις πιο πρόσφατες εκστρατείες της The Body Shop και θα σας ενημερώσει

για τους τρόπους στήριξης της εκάστοτε εκστρατείας. Θα έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αναλάβετε δράση για περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα κοινωνικής

δικαιοσύνης αλλά και το πώς μαζί μπορούμε να αγωνιστούμε ώστε να δημιουργήσουμε έναν πιο δίκαιο και πιο όμορφο κόσμο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ B CORP

Το 2019, η The Body Shop International απέκτησε την πιστοποίηση B Corp (B Corporation) και έγινε μέλος

ενός διεθνούς δικτύου εταιρειών με κοινό όραμα να συμβάλλουν ενεργά στην κοινωνική αλλαγή, μέσα από

ένα μοντέλο επιχειρηματικής ηθικής και βιωσιμότητας. Από κοινού με άλλες εταιρείες του δικτύου πιστοποιημένων B Corporations, η The Body Shop κάνει πράξη και αποδεικνύει τη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον υιοθετώντας επιχειρηματικές πρακτικές που είναι ωφέλιμες τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τον πλανήτη. Η πιστοποίηση B Corp χορηγείται σε επιχειρήσεις που πληρούν τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα όσον αφορά τις εξακριβωμένες επιδόσεις τους στον τομέα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, τη δημόσια διαφάνεια και την ανάληψη νομικής ευθύνης, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο κέρδος και τον σκοπό ύπαρξης της επιχείρησης.