Η Holland & Barrett ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, βρισκόμενη σε ακόμα περισσότερα σημεία πιο κοντά στους καταναλωτές με μια μεγάλη γκάμα προϊόντων υγείας και ευεξίας σε προσιτές τιμές για όλους. Τέσσερα νέα καταστήματα είναι έτοιμα να υποδεχτούν το κοινό: στη Νέα Ιωνία (Λεωφόρος Ηρακλείου 280 και Αρτεμισίας), στη Νέα Ερυθραία εντός του AB Βασιλόπουλου (20ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας), στο εμπορικό κέντρο Florida στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (εντός ΑΒ Βασιλόπουλου Μακεδονίας) και στο εμπορικό πάρκο του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος στα Σπάτα, εντός του ανανεωμένου καταστήματος IKEA, το οποίο καλωσόρισε επίσης και την τρίτη εταιρία του Ομίλου, την Intersport, δημιουργώντας έτσι μία μοναδική αγοραστική εμπειρία.

Με το άνοιγμα των 4 καταστημάτων μέσα στον Μάιο η Holland & Barrett αριθμεί συνολικά 10 καταστήματα, και αυτό μέσα σε 16 μήνες λειτουργίας στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία του Ομίλου Fourlis με τη Holland & Barrett ξεκίνησε το 2022, ενώ στις αρχές του 2023 δημιουργήθηκαν τα πρώτα έξι φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα, καθώς και το ταχέως αναπτυσσόμενο ηλεκτρονικό κατάστημα για πανελλαδική κάλυψη. Ο Όμιλος στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση του δικτύου καταστημάτων Holland & Barrett τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία μέσω της ανάπτυξης, ενός δικτύου φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Επιπλέον, το eshop https://www.hollandandbarrett.gr/ κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων τον Μάιο, σημειώνοντας σημαντική άνοδο μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, γεγονός που υπογραμμίζει την επιτυχία και την αποδοχή του από τους καταναλωτές.

Η Holland & Barrett Ελλάδας, του Ομίλου Fourlis, τιμήθηκε με το No1 βραβείο “Partner of the Year 2024” από τη Holland & Barrett UK. Η ομάδα της εταιρείας παραβρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο International Partner Conference στην Αγγλία, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από πάνω από 20 χώρες. Οι εκπρόσωποι της Holland & Barrett Ελλάδας ήταν η Σοφία Σπηλιωτοπούλου, Head of Business Unit, η Θάλεια Μαθιού, Marketing Manager, και ο Γιάννης Παναγούλης, Category Manager. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η ελληνική ομάδα συμμετείχε σε πάνελ, μιλώντας για το επιτυχημένο λανσάρισμα της Holland & Barrett στην Ελλάδα και μοιράστηκε τα best practices με τους διεθνείς συνεργάτες.

