Η Huawei ανήκει στις εταιρείες που όλα αυτά τα χρόνια επιχειρεί μέσω των tablet της να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό, προσφέροντας λύσεις που ξεφεύγουν από το συμβατικό και από το «συνηθισμένο». Αυτή η προσέγγιση την καθιστά μια εταιρεία που δεν αρκείται στον συμβιβασμό, αλλά στην τόλμη και ως γνωστόν μόνο μέσω αυτής έρχεται η καινοτομία. Για αυτό λοιπόν και η έλευση του Huawei MatePad 12 X στην των tablets δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη προσθήκη σε μια ήδη πλούσια γκάμα, αλλά σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη φορητή παραγωγικότητα αλλά και τον τρόπο που τα tablets μετατοπίζονται από την απλή ψυχαγωγία σε εργαλεία δημιουργικότητας.

Μετά από εκτεταμένη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες, το συμπέρασμα είναι σαφές: η Huawei κατάφερε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο tablet και το laptop με έναν τρόπο που φαντάζει πιο φυσικός και ολοκληρωμένος από ποτέ, καθώς το MatePad 12 X είναι ένας πλήρης σταθμός εργασίας επιπέδου PC, ο οποίος κλείνεται σε ένα εξαιρετικά λεπτό και κομψό σώμα, έτοιμο να απελευθερώσει τις δυνατότητες κάθε χρήστη, από τον επαγγελματία μέχρι τον content creator και τον digital artist. Για πάμε να αναλύσουμε όλους εκείνους τους λόγους που θα το… λατρέψετε!

Αισθητική και display από τον πλανήτη Χ!

Η πρώτη επαφή με το MatePad 12 X αποκαλύπτει μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την πολυτέλεια και την αντοχή, χωρίς ωστόσο να θυσιάζει την εργονομία. Με διαστάσεις 270 x 183 χιλιοστά και το εντυπωσιακό πάχος των μόλις 5,9 χιλιοστών, η συσκευή προσφέρει μια αίσθηση ανάλαφρης κομψότητας που σπάνια συναντά κανείς σε tablet αυτού του μεγέθους. Το βάρος των 555 γραμμαρίων την καθιστά εξαιρετικά εύκολη στη μεταφορά, ενώ ο ενιαίος μεταλλικός σχεδιασμός της προσδίδει μια στιβαρή, flagship αίσθηση.

Η Huawei χρησιμοποίησε μια πρωτοποριακή τεχνική επίστρωσης με φυσική σκόνη Mica (μαρμαρυγίας), η οποία προσδίδει στο πίσω μέρος μια ιριδίζουσα, μαργαριταρένια λάμψη. Αυτό το “shimmering pearlescent finish” διατίθεται σε δύο μοντέρνα χρώματα (White και Greenery) και προσφέρει μια λεία επιφάνεια που αντανακλά το φως μοναδικά, αλλάζοντας τόνο και βάθος από κάθε γωνία. Είναι μια σχεδιαστική γλώσσα που απευθύνεται σε χρήστες που εκτιμούν την αισθητική αρτιότητα όσο και την τεχνολογική υπεροχή, προσφέροντας μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας χωρίς υπερβολές!

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που καθιστά το MatePad 12 X πραγματικά μοναδικό, αυτό είναι η οθόνη του. Η συσκευή διαθέτει μια IPS LCD οθόνη 12 ιντσών με ανάλυση 2800 x 1840 pixels (αναλογία 3:2), η οποία προσφέρει απαράμιλλη ευκρίνεια με πυκνότητα 280 ppi. Η 3η γενιά της τεχνολογίας Ultra-clear PaperMatte αλλάζει τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας την τεχνική High Precision Nanoscale Anti-glare Etching. Αυτή η διαδικασία μειώνει τη γυαλάδα της επιφάνειας κατά 50% και εξαλείφει το 99% των αντανακλάσεων, επιτρέποντας στον χρήστη να εργάζεται άνετα ακόμα και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Μάλιστα, όπως θα δούμε και παρακάτω η αίσθηση που δίνει στον χρήστη είναι αυτή ενός virtual χαρτιού, ειδικότερα όταν χρησιμοποιείτε το εξαιρετικό M-Pencil Pro, το πενάκι που αναμφίβολα είναι το μεγάλο ατού της συσκευής.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε ότι η οθόνη δεν είναι μόνο πρακτική αλλά και εντυπωσιακά γρήγορη και fluid, με ρυθμό ανανέωσης 144Hz (adaptive refresh rate από τα 30 έως τα 144Hz) ου εξασφαλίζει απόλυτα ομαλή κίνηση. Με μέγιστη φωτεινότητα 1000 nits και υποστήριξη HDR Vivid, τα χρώματα ζωντανεύουν με εκπληκτική πιστότητα (φάσμα P3). Επιπλέον, η προστασία Mohs level 4 εξασφαλίζει αντοχή στις γρατζουνιές, ενώ οι πιστοποιήσεις TÜV Rheinland Low Blue Light και Flicker-Free εγγυώνται ότι η χρήση της παραμένει ξεκούραστη για τα μάτια, ακόμα και μετά από πολύωρη μελέτη ή εργασία.

Maximum efficiency and performance!

Κάτω από το ιδιαίτερα κομψό περίβλημα, το MatePad 12 X κρύβει την καρδιά ενός πανίσχυρου σταθμού εργασίας. Ο οκταπύρηνος επεξεργαστής Kirin T92B, ενός homemade chipset από την Huawei, σε συνδυασμό με τα 12GB μνήμης RAM, προσφέρει μια ομαλότατη εμπειρία χρήσης, επιτρέποντας το απαιτητικό multitasking χωρίς καθυστερήσεις. Ο αποθηκευτικός χώρος των 256GB παρέχει άφθονο storage για την αποθήκευση μεγάλων αρχείων, φωτογραφιών και εφαρμογών, ενώ η αρχιτεκτονική 3D απαγωγής θερμότητας διασφαλίζει ότι η συσκευή παραμένει δροσερή ακόμα και κατά την εκτέλεση βαριών εργασιών, όπως το rendering βίντεο ή το απαιτητικό και visually demanding gaming. To «μυστικό» εδώ κρύβεται στον γραφίτη, καθώς προσφέρει υψηλή αγωγιμότητα και κάνει το multitasking… παιχνιδάκι διώχνοντας την θερμότητα, η οποία ως γνωστόν είναι ο μεγάλος εχθρός του performance!

Το MatePad 12 X δεν υπερέχει μόνο στην εργασία, αλλά και στην ψυχαγωγία. Διαθέτει ένα εντυπωσιακό σύστημα έξι ηχείων με τεχνολογία HUAWEI SOUND και υποστήριξη Audio Vivid, το οποίο προσφέρει κρυστάλλινα υψηλά και βαθιά μπάσα. Είτε παρακολουθείτε μια ταινία σε HDR Vivid είτε ακούτε την αγαπημένη σας μουσική, ο ήχος είναι καθηλωτικός και πλούσιος, με τα δύο ενσωματωμένα μικρόφωνα διασφαλίζουν ότι οι τηλεδιασκέψεις σας θα έχουν την απαραίτητη καθαρότητα. Επιπλέον, με υποστήριξη Wi-Fi 7 και Bluetooth 5.2, οι συνδέσεις είναι γρήγορες και σταθερές, εξασφαλίζοντας ομαλό streaming και απρόσκοπτες τηλεδιασκέψεις.

Ρίχνοντας μια ματιά στο back-cover και περιγράφοντας το camera setup που επέλεξε η Huawei, εδώ το MatePad 12 X διαφοροποιείται έντονα από τα περισσότερα tablet που ανήκουν στην μεσαία κατηγορία. Αν και οι κάμερες δεν αποτελούν βασικό κριτήριο επιλογής για ένα tablet, ωστόσο η πρόταση της Huawei είναι η ευχάριστη εξαίρεση στον κανόνα. Συγκεκριμένα, στο πίσω μέρος βρίσκουμε κύρια κάμερα 50MP με διάφραγμα f/1.8 και αυτόματη εστίαση. Για ένα tablet, τα 50MP είναι εντυπωσιακά και επιτρέπουν καθαρές λήψεις εγγράφων, σημειώσεων ή φωτογραφιών σε καλό φωτισμό. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για σάρωση υλικού σε εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό περιβάλλον. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει κάμερα 8MP με διάφραγμα f/2.2, ιδανική για βιντεοκλήσεις, online μαθήματα και επαγγελματικές συναντήσεις.

Στον τομέα της αυτονομίας, το Huawei MatePad 12 X ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 10.100 mAh. Πρόκειται για μια μεγάλη μπαταρία που μπορεί να υποστηρίξει πολλές ώρες χρήσης μέσα στην ημέρα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μπορεί να προσφέρει έως και 14 ώρες αναπαραγωγής βίντεο, ενώ σε μικτή χρήση — πλοήγηση, social media, σημειώσεις, streaming — καλύπτει άνετα μια γεμάτη εργάσιμη ή ακαδημαϊκή ημέρα. Η υποστήριξη SuperCharge 66W επιτρέπει γρήγορη επαναφόρτιση, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και καθιστώντας το tablet πιο ευέλικτο στην καθημερινότητα, με μια πλήρη φόρτιση να διαρκεί περίπου 85 λεπτά (από το 0 στο 100%). Αναμφίβολα, πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο για όσους μετακινούνται συχνά και δεν θέλουν να εξαρτώνται από πολύωρη φόρτιση.

Τέλος, σε ότι έχει να κάνει με την συνδεσιμότητα, η συσκευή βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Ενσωματώνει Wi-Fi 7 για ταχύτατο streaming και λήψεις, καθώς και Bluetooth 5.2 (A2DP, LE) για απροβλημάτιστη σύνδεση με περιφερειακά. Το HarmonyOS 4.3 προσφέρει μια σύγχρονη εμπειρία χρήστη, με έξυπνες λειτουργίες όπως το SuperHub για εύκολη μεταφορά αρχείων μεταξύ συσκευών και βελτιωμένη προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Ένας «παράδεισος» για κάθε δημιουργό και επαγγελματία!

To MatePad 12 X λανσάρεται στην αγορά ως το απόλυτο tablet παραγωγικότητας και δημιουργικότητας, για αυτό και η Huawei δεν μας αφήνει παραπονεμένους κυκλοφορώντας το μαζί με ένα εκπληκτικό Magnetic Keyboard αλλά και με το αναβαθμισμένο Huawei M-Pencil Pro (διαθέσιμο δωρεάν μέχρι 31/3/2026 για αυτό… σπεύστε)! Αναμφίβολα, αυτό πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο που «εξοπλίζει» κατάλληλα κάθε χρήστη ανεξαρτήτως της χρήσης που επιθυμεί για το tablet του.

Ειδικότερα, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν τον παραγωγικό χαρακτήρα του MatePad 12 X είναι η συμβατότητα με το HUAWEI M-Pencil Pro. Για τους artists και τους δημιουργούς περιεχομένου, το HUAWEI M-Pencil Pro αποτελεί το απόλυτο εργαλείο. Με πάνω από 10.000 επίπεδα ανίχνευσης πίεσης (που φτάνουν τα 16.384 σε συμβατές εφαρμογές), η γραφίδα καταγράφει κάθε ανεπαίσθητη αλλαγή στην κίνηση του χεριού. Οι τρεις εναλλάξιμες μύτες (για γραφή και ζωγραφική) που περιλαμβάνονται στη συσκευασία σε συνδυασμό με την υφή της οθόνης PaperMatte δίνουν την αίσθηση ότι εργάζεστε πάνω σε πραγματικό χαρτί.

Το δε μαγνητικό HUAWEI Smart Keyboard από την μεριά του με βάρος μόλις 308 γραμμάρια, διαθέτει διαδρομή πλήκτρων 1,5 mm, προσφέροντας άνετη και σταθερή πληκτρολόγηση. Η τεχνολογία NearLink επιτρέπει γρήγορη και απρόσκοπτη σύνδεση με το tablet και το M-Pencil Pro, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία χρήσης, ενώ το keyboard συνδέεται και αυτό με τη σειρά του μαγνητικά αξιοποιώντας τα POGO pins που βρίσκονται στο πίσω τμήμα του tablet. Στην πράξη, ο συνδυασμός οθόνης, πενάκι και πληκτρολογίου μετατρέπει το MatePad 12 X από ένα απλό tablet σε ένα ευέλικτο εργαλείο εργασίας και δημιουργίας. Μπορείς να κρατάς σημειώσεις σε μάθημα, να επεξεργάζεσαι έγγραφα σε επαγγελματικό περιβάλλον ή να δημιουργείς εικονογραφήσεις και βίντεο, όλα σε μία συσκευή.

Πέραν όμως του συνοδευτικού hardware, ο κινεζικός κολοσσός της τεχνολογίας έχει «εμπλουτίσει» το MatePad 12 X με εκπληκτικό software που κυριολεκτικά μπορεί να εκτοξεύσει την εμπειρία χρήσης για κάθε user. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή GoPaint, η οποία παρέχεται δωρεάν, ξεκλειδώνει τις δυνατότητες της συσκευής με ρεαλιστικές υφές χαρτιού, 3D πινέλα λαδιού και εξελιγμένα εργαλεία animation. Παράλληλα, η συνεργασία με το Wondershare Filmora επιτρέπει την επαγγελματική επεξεργασία βίντεο απευθείας στο tablet, με υποστήριξη συντομεύσεων πληκτρολογίου που επιταχύνουν σημαντικά τη ροή εργασίας.

Και οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς το pre-installed WPS Office 3.0 σε επίπεδο υπολογιστή προσφέρει την οικεία εμφάνιση και διάταξη ενός laptop, επιτρέποντας τη διαχείριση σύνθετων εγγράφων, Excel με φόρμουλες VLOOKUP και παρουσιάσεων με πλήρη έλεγχο animations. Τέλος, το «έξυπνο» HUAWEI Notes συμπληρώνει το πακέτο, προσφέροντας λειτουργίες όπως το Note Replay, που συγχρονίζει την ηχητική εγγραφή με τις χειρόγραφες σημειώσεις, και το AI Handwriting Enhancement, που βελτιώνει τον γραφικό χαρακτήρα του χρήστη. Με πάνω από 130 εξώφυλλα και 400 αυτοκόλλητα, η οργάνωση των ιδεών σας γίνεται μια δημιουργική και ευχάριστη διαδικασία.

Το απόλυτο «multirole» tablet!

Συνολικά, το Huawei MatePad 12 X (2025) τοποθετείται ως μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα tablet κατανάλωσης περιεχομένου. Με έμφαση στον σχεδιασμό, την ποιοτική οθόνη Pappermatte, την ισχυρή αυτονομία και τα εργαλεία παραγωγικότητας, προσφέρει μια εμπειρία που γεφυρώνει τον κόσμο του tablet με εκείνον του laptop. Μαζί με το πλήρες πακέτο συνοδευτικών αξεσουάρ που προσφέρει added value στη συνολική εμπειρία χρήσης, αποτελεί την ιδανική επιλογή για φοιτητές, επαγγελματίες και δημιουργούς που ζητούν το μέγιστο από ένα tablet πολλαπλών χρήσεων. Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και ποιοτικά multirole tablets που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά.