Η Huawei έχει αποδείξει ότι ξέρει να παίζει στα… δύσκολα της αγοράς των wearables. Με τη σειρά Watch GT κατάφερε να κερδίσει κριτικούς και χρήστες, δημιουργώντας μια κατηγορία που συνδυάζει αξιοπιστία και προσιτή πολυτέλεια. Έτσι, το νέο Watch GT 6 συνεχίζει αυτή την παράδοση, ανεβάζοντας επίπεδο με βελτιωμένους αισθητήρες, φωτεινότερη AMOLED οθόνη, αναβαθμισμένες λειτουργίες fitness και health που πλέον ακουμπούν τα όρια ιατρικής ακρίβειας. Με απλά λόγια, είναι η ιδανική επιλογή για όποιον θέλει «ένα ρολόι για όλα». Προφανώς, η σειρά περιλαμβάνει το premium GT 6 Pro και το βασικό GT 6, το οποίο κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις – 46mm και 41mm. Στις παρακάτω γραμμές θα δεις πώς αυτό το smartwatch καταφέρνει να γίνει ο απόλυτος all-around σύμμαχος της καθημερινότητας και του fitness σου.

Δύναμη και κομψότητα σε ένα

Πρώτα από όλα, στον σχεδιασμό, η Huawei παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της GT με στιβαρή κατασκευή και αέρινο design. Το GT 6 σε 46mm ακολουθεί την οκταγωνική γραμμή του GT 5, ενώ η μικρότερη έκδοση 41mm προτιμά μια πιο στρογγυλεμένη, «minimal» αισθητική, ιδανική για μικρότερους καρπούς ή για όσους θέλουν ένα πιο διακριτικό look, με σαφή κλίση προς το γυναικείο κοινό.

Παράλληλα, το σώμα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, που προσδίδει premium αίσθηση και αντοχή. Η οθόνη προστατεύεται από ενισχυμένο γυαλί (χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι Gorilla Glass), ενώ οι αντοχές ανεβαίνουν επίπεδο με πιστοποίηση 5 ATM και IP68/IP69 – πράγμα που σημαίνει ότι το ρολόι δεν φοβάται ούτε σκόνη ούτε υψηλή πίεση νερού. Στην πράξη, αυτό είναι χρυσάφι για χρήστες που θέλουν ένα smartwatch έτοιμο για extreme συνθήκες.

Βέβαια, παρότι είναι μισό χιλιοστό πιο παχύ από το GT 5, η αίσθηση στον καρπό παραμένει άνετη και ισορροπημένη, με βάρος μόλις 51 γραμμάρια. Επίσης, τα λουράκια αλλάζουν εύκολα χάρη στο quick release: 22mm για το 46mm και 18mm για το 41mm, ώστε να αλλάζεις στυλ χωρίς κόπο. Έτσι, το GT 6 είναι ένα από τα λίγα smartwatch που δείχνουν εξίσου όμορφα σε business meeting με πουκάμισο ή στο γυμναστήριο με φόρμα.

AMOLED οθόνη που λάμπει παντού

Εννοείται ότι η οθόνη είναι από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία: AMOLED panel με ανάλυση 466 x 466 pixels, πλούσια χρώματα και καθαρή λεπτομέρεια. Το highlight; Φυσικά, η φωτεινότητα που φτάνει (και ξεπερνά) τα 3.000 nits, κάτι σπάνιο στην κατηγορία. Επομένως, είτε βρίσκεσαι σε χιονισμένο βουνό είτε κάτω από μεσημεριανό ήλιο, η οθόνη μένει ευανάγνωστη.

Ακόμα, ο ρυθμός ανανέωσης παραμένει στα 60Hz – χαμηλότερος από τα 120Hz άλλων premium προτάσεων – αλλά στην πράξη η εμπειρία είναι άψογη για τις σύντομες αλληλεπιδράσεις που κάνεις με ένα smartwatch.

Το fitness στα καλύτερά του

Αναμφίβολα, η Huawei έχει επενδύσει πολύ στις λειτουργίες αθλητισμού και υγείας και το GT 6 είναι η απόδειξη, αφού υποστηρίζει πάνω από 100 sports modes με αυτόματη αναγνώριση για τρέξιμο, περπάτημα, ποδηλασία κ.ά. Πέρα από όλα τα άλλα όμως, η λειτουργία για σκι έχει αναβαθμιστεί με περισσότερα δεδομένα και καταγραφή lift rides.

Ταυτόχρονα, η μεγάλη καινοτομία είναι το Virtual Power Meter για ποδηλασία, αφού για πρώτη φορά η Huawei υπολογίζει την ισχύ χωρίς εξωτερικό power meter, με βάση ταχύτητα, κλίση, βάρος και το ποδήλατο. Μια δυνατότητα που θα λατρέψουν οι ποδηλάτες που θέλουν προηγμένες μετρήσεις χωρίς να επενδύσουν σε έναν ακριβό εξοπλισμό.

Για ακόμα μια φορά, το GT 6 συνεργάζεται άψογα με την εφαρμογή Huawei Health, προσφέροντας ιδανική ακρίβεια στην καταγραφή κάθε βήματος και άσκησης. Η τεχνολογία TruSense με συνδυασμό hardware και software εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια σε καρδιακούς παλμούς και SpO2, ενώ πλέον περιλαμβάνεται ανάλυση αρρυθμιών με πιστοποίηση για εντοπισμό πιθανότητας κολπικής μαρμαρυγής, άρα μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι τα wearables μπαίνουν για τα καλά στην πρόληψη υγείας.

Φυσικά, η παρακολούθηση ύπνου παραμένει κορυφαία με ανάλυση φάσεων (βαθύς, ελαφρύς, REM, αφυπνίσεις), καταγραφή ροχαλητού με σύνδεση στο κινητό, μέτρηση HRV και αναπνοών. Όμως, νέα προσθήκη είναι η παρακολούθηση συναισθημάτων με αναγνώριση 12 διαφορετικών καταστάσεων και με μοναδική απουσία σε σχέση με το Pro να είναι η λειτουργία ECG.

Προφανώς, στα plus προστίθεται η άριστη ακρίβεια γεωεντοπισμού χάρη στο Sunflower Positioning System 2.0 – dual-band GNSS που υποστηρίζει GPS, Glonass, BeiDou, Galileo και QZSS. Η ακρίβεια παραμένει υψηλή ακόμη και σε στενά με πολλά κτίρια, κάτι που κάνει το ρολόι πολύτιμο ακόμη και στο πιο απαιτητικό αστικό περιβάλλον.

Μπαταρία που… δεν τελειώνει

Χωρίς αμφιβολία, η αυτονομία ήταν πάντα το μεγάλο ατού της σειράς GT και το GT 6 φυσικά και συνεχίζει την παράδοση. Η έκδοση 46mm έχει μπαταρία 867 mAh και η 41mm 540 mAh. Πιο συγκεκριμένα σε αριθμούς:

έως 21 μέρες σε battery saver mode

περίπου 12-14 μέρες σε τυπική χρήση

μέχρι 40 ώρες συνεχούς activity tracking

Στην πράξη, με όλα τα health features ενεργά και always-on display κλειστό, το ρολόι άντεξε περίπου δύο εβδομάδες χωρίς φόρτιση – τη στιγμή που ο ανταγωνισμός με το ζόρι βγάζει τριήμερο. Εν τω μεταξύ, η φόρτιση είναι ασύρματη με κυκλική βάση και ολοκληρώνεται σε πολύ ικανοποιητικό χρόνο. Έτσι, το HarmonyOS 6.0 δεν προσφέρει μόνο εύκολη πλοήγηση αλλά και εξαιρετική ενεργειακή διαχείριση.

Τελικά GT 6 ή GT 6 Pro;

Για να μπορέσεις να βγάλεις ένα πιο ολοκληρωμένο συμπέρασμα σου παραθέτουμε τις βασικές διαφορές:

Υλικά: GT 6 με ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι, GT 6 Pro με τιτάνιο ή κεραμικό σώμα για πιο premium αίσθηση.

GT 6 με ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι, GT 6 Pro με τιτάνιο ή κεραμικό σώμα για πιο premium αίσθηση. Αντοχή στο νερό: GT 6 με 5 ATM και IP68/IP69, Pro με δυνατότητα free diving για επαγγελματίες δύτες.

GT 6 με 5 ATM και IP68/IP69, Pro με δυνατότητα free diving για επαγγελματίες δύτες. Αθλητικές λειτουργίες: και τα δύο πάνω από 100 αθλήματα, αλλά το Pro έχει αποκλειστικά modes όπως golf και free diving.

και τα δύο πάνω από 100 αθλήματα, αλλά το Pro έχει αποκλειστικά modes όπως golf και free diving. Οθόνη: AMOLED και στα δύο με υψηλή φωτεινότητα, το Pro προσφέρει λίγο καλύτερη προστασία.

AMOLED και στα δύο με υψηλή φωτεινότητα, το Pro προσφέρει λίγο καλύτερη προστασία. Τιμή: το GT 6 ξεκινά από 249 ευρώ με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, ενώ το Pro είναι ακριβότερο ανάλογα με υλικά και δυνατότητες.

Βέβαια, η επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες σου γιατί το GT 6 προσφέρει σχεδόν τα πάντα σε προσιτή τιμή, ενώ το Pro απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι πραγματικά premium.

Με λίγα λόγια, το Huawei Watch GT 6 δείχνει γιατί είναι μια από τις πιο δυνατές επιλογές στα smartwatch. Προσφέρει ανθεκτικό ανοξείδωτο σώμα, πιστοποιήσεις 5 ATM και IP68/IP69 για χρήση σε όλες τις συνθήκες, AMOLED οθόνη υψηλής φωτεινότητας, πάνω από 100 sports modes, κορυφαίες μετρήσεις υγείας και – πάνω από όλα – αυτονομία που βάζει κάτω τον ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, είναι το smartwatch που στέκεται εξίσου καλά στη δουλειά και στο γυμναστήριο, που δείχνει κομψό και δεν σε αγχώνει για φόρτιση. Αν ψάχνεις ένα δυνατό all-around ρολόι που «τα κάνει όλα και συμφέρει», το GT 6 είναι μια σίγουρη, πρακτική και stylish επιλογή.