«Η Αλίκη στο Ναυτικό» θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες και επιτυχημένες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το πλοίο όπου έγιναν τα γυρίσματα αποτέλεσε το βασικό σκηνικό της ταινίας, δίνοντας στην ιστορία την ξεχωριστή της θαλασσινή γοητεία.

Η ταινία, δημιούργημα του Αλέκου Σακελλάριου, γυρίστηκε το 1960 και έκανε πρεμιέρα στις 20 Φεβρουαρίου 1961, με τη μουσική υπογραφή του Μάνου Χατζιδάκι να την απογειώνει. Ήταν μάλιστα η πρώτη έγχρωμη ταινία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, η οποία πρωταγωνιστεί δίπλα στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα — ένα κινηματογραφικό τρίο που χάρισε αλησμόνητες στιγμές στο κοινό.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν πάνω στο πλοίο «Αετός», ένα ιστορικό σκάφος με δική του ενδιαφέρουσα πορεία. Κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στα ναυπηγεία της Τάμπα, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, και καθελκύστηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1944. Εντάχθηκε στο Αμερικανικό Ναυτικό την 1η Μαΐου του ίδιου έτους, όπου υπηρέτησε μέχρι το 1947, οπότε και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Πολλά χρόνια αργότερα, το 1991, ο «Αετός» παροπλίστηκε. Ωστόσο, δεν είχε τη μοίρα των περισσότερων παλαιών πολεμικών πλοίων — δεν οδηγήθηκε στη διάλυση, αλλά μετατράπηκε σε μουσείο στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης. Το αρχικό του όνομα, «Slater», το πήρε προς τιμήν του Frank Slater, αξιωματικού του Αμερικανικού Ναυτικού που έχασε τη ζωή του στη μάχη του Γκουανταλκανάλ το 1942.

Έτσι, το πλοίο που φιλοξένησε τη «χρυσή» Αλίκη και τον αξιαγάπητο Δημήτρη δεν αποτελεί απλώς ένα κομμάτι του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και ένα ζωντανό κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας.