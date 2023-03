Αλλάζουν όλα τα δεδομένα και έρχονται τα πάνω κάτω και τα μέσα έξω! Ανατρεπτικές εικόνες και fashion εμφανίσεις. Μπορείς να αλλάξεις τα δεδομένα και να τραβήξεις τα βλέμματα, αρκεί να ενημερωθείς από τους σωστούς ανθρώπους και επιλέγοντας τα σωστά κομμάτια. Είμαστε στην καρδιά της άνοιξης και είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναδείξουμε την θηλυκότητά μας με τον καλύτερο τρόπο.

Η υπέροχη δημοσιογράφος μόδας και style expert Αννούσα Μελά, επιλέγει την collection “Made to be seen” της Triumph και ανατρέπει όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα για τα εσώρουχα, φέρνοντάς τα από την αφάνεια… στην επιφάνεια! Βγάζοντάς τα από το σκοτεινό συρτάρι με τα εσώρουχα, έξω, στο φως!

Μέσα από τη δική της ματιά, η Αννούσα Μελά δημιουργεί και φωτίζει μαζί με την Triumph νέες ιστορίες με στυλ μέσα από video περιεχόμενο γεμάτο μόδα στο Instagram προφίλ της. Αναδεικνύει τη νέα, συναρπαστική collection της Triumph και καλεί τις γυναίκες να κάνουν την δική τους επανάσταση στη μόδα, φορώντας τα νέα εντυπωσιακά εσώρουχα Triumph όχι μόνο σαν underwear, αλλά και σαν outerwear!

Φορεμένα μέσα από oversized σακάκια, denim jackets, T-shirts, tops, ελαφριές tunik και πουκαμίσες, η fashionista Αννούσα Μελά μας προτείνει εναλλακτικούς τρόπους για να φορεθούν και να συνδυαστούν, δημιουργώντας ένα μοντέρνο style βασισμένο στο layering, την πιο hot νέα τάση που καταρρίπτει όρια και περιορισμούς.

Σε υπέροχα χρώματα, που από μόνα τους είναι fashion statement, αλλά και σε σχέδια που ανυπομονείς να τα φορέσεις και να τα δείξεις, οι νέες σειρές της Triumph Smart Deco, Shadow Spotlight, και Amourette Charm Summer μπορούν να μπουν κι επίσημα στην καθημερινή σου γκαρνταρόμπα ως outwear! Απόλαυσε το video content της Αννούσα Μελά και ανακάλυψε πώς η collection “Made to be Seen” της Triumph μπορεί να αποτελέσει τη βάση ή το επιστέγασμα, του τέλειου styling!

Ετοιμάσου κι εσύ να το κατακτήσεις, με τις σειρές της Triumph που δημιουργήθηκαν ακριβώς για αυτό που λενε: Made to be seen! 😉

