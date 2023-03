Sisterhood σημαίνει δύναμη! Η Answear.LAB αποδεικνύει ότι η γυναικεία αλληλεγγύη δεν είναι μύθος. Γι’ αυτό και η νέα, περιορισμένη συλλογή SISTERHOOD συνδυάζει τον κόσμο της μόδας, της μουσικής και των τεχνών, αποθεώνοντας τη γυναικεία φιλία και αλληλοϋποστήριξη σε πολλά επίπεδα.

Οι γυναίκες διαθέτουμε τεράστια δύναμη και ξέρουμε πώς να τη χρησιμοποιήσουμε – γι’ αυτό και συνεργαζόμαστε. Συνδυάζουμε τη δύναμη και τα ταλέντα μας για να βοηθούμε, να υποστηρίζουμε και να εμπνέουμε τις άλλες γυναίκες. Ενθαρρύνουμε η μία την άλλη, μοιραζόμαστε κοινές εμπειρίες, κινητοποιούμαστε και αγωνιζόμαστε για προσωπικούς και συλλογικούς σκοπούς, όνειρα και επιθυμίες. Αυτό είναι το όραμα της γυναικείας αλληλεγγύης που έδωσε την έμπνευση στην Answear.LAB να παρουσιάσει την περιορισμένη συλλογή SΙSTERHOOD σε μία προσπάθεια να εξισορροπήσει τον ανταγωνισμό που είχε επιβάλει στις γυναίκες η πατριαρχική κουλτούρα. SISTERHOOD σημαίνει υποστήριξη και ενσυναίσθηση – θεμέλια πάνω στα οποία μπορούν να χτιστούν σχέσεις που βασίζονται στο σεβασμό για τους άλλους, αλλά και για τον εαυτό μας, σχέσεις στις οποίες βασίζεται η γυναικεία αλληλεγγύη.

Η Answear.LAB πιστεύει ότι μπορούμε να εκφραστούμε μέσα από το στιλ μας. Γι’ αυτό και στη συλλογή SISTERHOOD θα ανακαλύψουμε πολλές αναφορές και μηνύματα για τη γυναικεία αλληλεγγύη. Το ροζ –η ναυαρχίδα των χρωμάτων της συλλογής- συμβολίζει την αγάπη και την κατανόηση μεταξύ γυναικών. Στην ψυχολογία των χρωμάτων το ροζ αποτελεί ένδειξη ελπίδας, παρέχοντας ένα αίσθημα αισιοδοξίας. Το ροζ είναι επίσης το εμβληματικό χρώμα της φεμινίστριας σχεδιάστριας μόδας Elsa Schiaparelli (Έλσα Σιαπαρέλι), το έργο της οποίας ενέπνευσε τους σχεδιαστές της Answear.LAB. Στη συλλογή SISTERHOOD η γεμάτη ενέργεια απόχρωση του εκρηκτικού ροζ αποτυπώνεται σε δερμάτινα παλτό, φορέματα από σατέν, φούστες με τούλι και εντυπωσιακά κοστούμια. Ταυτόχρονα, το ροζ συνδυάζεται με χαλαρωτικό μπλε denim και φουτουριστικό ασημί δημιουργώντας μία ιδιαίτερη λάμψη στα ρούχα: ασημένια bomber και Jackets, τζιν με απλικέ, tops και φούστες που συνδυάζονται με τα εντυπωσιακά κοσμήματα της που συμπληρώνουν το styling.

Η γυναικεία αλληλεγγύη επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής, γι’ αυτό και η συλλογή SISTERHOOD ξεπερνά τον κόσμο της μόδας, καθώς συνδέεται με τη μουσική και τις τέχνες. Οι τρεις αυτοί κόσμοι λειτουργούν διαδραστικά και μπορούν να είναι φορείς σημαντικών μηνυμάτων που θα φέρουν τη φλόγα της αλλαγής στις κοινωνίες. Εξίσου πολυδιάστατη είναι και η καμπάνια της SISTERHOOD η οποία ενώνει δυναμικές γυναίκες που υποστηρίζουν καθημερινά η μία την άλλη. Σημαντικό στοιχείο της συλλογής αποτελούν τα T-shirts και τα φούτερ με κολάζ της Ania Glik, ταλαντούχας Πολωνής καλλιτέχνιδας που έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας. Η Ania Glik δημιούργησε μια σειρά 6 ψηφιακών κολάζ ειδικά για την Answear.LAB με συνθήματα που εκφράζουν τη δύναμη της αδελφοσύνης. Τέτοια σύμβολα, όπως ενωμένα γυναικεία χέρια, εμφανίζονται δίπλα στα μηνύματα “STAND BY YOUR SISTER”, “SISTERHOOD GIVES YOU POWER” or “HELP ONE ANOTHER IS PART OF SISTERHOOD RELIGION”.

Η νέα περιορισμένη συλλογή SISTERHOOD της Answear.LAB διατίθεται αποκλειστικά μέσω του answear.gr :

