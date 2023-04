Η Mattel, ανακοινώνει τη διεύρυνση της σειράς Barbie Fashionistas με τη Barbie με σύνδρομο Down, που δημιουργήθηκε για να επιτρέπει σε περισσότερα παιδιά να δουν τον εαυτό τους μέσα από το παιχνίδι, καθώς η Barbie αντανακλά τον κόσμο γύρω τους. Η κούκλα με σύνδρομο Down έχει σκοπό να εμπνεύσει όλα τα παιδιά να πουν περισσότερες ιστορίες παίζοντας.

Η Lisa McKnight, SVP και Global Head of Barbie & Dolls της Mattel δήλωσε «Η Barbie, η κούκλα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στην αγορά, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις πρώτες στιγμές ενός παιδιού και είμαστε αφοσιωμένοι στην αποστολή μας για την εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος. Στόχος μας είναι να επιτρέψουμε σε όλα τα παιδιά να δουν τον εαυτό τους μέσα από τη Barbie, ενώ παράλληλα τα ενθαρρύνουμε να παίζουν με κούκλες που δεν τους μοιάζουν. Το παιχνίδι με κούκλες μπορεί να διδάξει κατανόηση και να αναπτύξει ενσυναίσθηση, οδηγώντας σε έναν πιο αποδεκτό κόσμο. Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε την κούκλα Barbie με σύνδρομο Down, η οποία αντικατοπτρίζει καλύτερα τον κόσμο γύρω μας και προάγει τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και την ισότητα μέσω του παιχνιδιού».

Η Barbie για να διασφαλίσει ότι η κούκλα αντιπροσωπεύει με ακρίβεια ένα άτομο με σύνδρομο Down συνεργάστηκε στενά με την Εθνική Εταιρεία Συνδρόμου Down (NDSS). Η NDSS παρέχει πόρους, ωθεί στην αλλαγή πολιτικής και εμπλέκει τις τοπικές κοινωνίες, ενδυναμώνοντας τα άτομα με σύνδρομο Down και τις οικογένειές τους. Η καθοδήγηση του NDSS και οι εμπειρίες ενός ατόμου με σύνδρομο down, βοήθησαν από την αρχή μέχρι το τέλος στο σχεδιασμό, το καλούπι, τα ρούχα, τα αξεσουάρ και τη συσκευασία της κούκλας. H στενή συνεργασία διασφάλισε ότι η ομάδα της Barbie δημιούργησε την κούκλα με σύνδρομο Down η οποία θα γίνει αποδεκτή και θα συνδεθεί με την κοινότητα.

Η Kandi Pickard, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του NDSS δήλωσε, «Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με τη Barbie για τη δημιουργία της κούκλας με σύνδρομο Down. Αυτό σημαίνει τόσα πολλά για την κοινότητά μας, που για πρώτη φορά, τα παιδιά μπορούν να παίξουν με μια κούκλα που τους μοιάζει. Αυτή η Barbie αποτελεί υπενθύμιση ότι δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε τη δύναμη της εκπροσώπησης. Είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά και μια ευκαιρία να γιορτάζουμε τη συμπερίληψη».

Για να γιορτάσουν το λανσάρισμα της κούκλας και να υποστηρίξουν την προβολή και την κατανόηση των ατόμων με σύνδρομο Down συμμετείχαν στην καμπάνια Γυναίκες Πρεσβευτές από όλη την Ευρώπη. Η Ellie Goldstein, μοντέλο από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Éléonore Laloux, Δημοτική Σύμβουλος και Συγγραφέας από την Γαλλία και η Enya μοντέλο και Influencer από την Ολλανδία, παρέα με παιδιά, έπαιξαν με την κούκλα και μοιράστηκαν τις πρώτες αντιδράσεις τους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μοντέλο Ellie Goldstein είπε «Είμαι τόσο χαρούμενη που υπάρχει μια Barbie με σύνδρομο Down. Βλέποντας την κούκλα, ένιωσα συγκλονισμένη, σήμαινε πολλά για μένα και νιώθω τόση τιμή και περηφάνεια που η Barbie με επέλεξε για να παρουσιάσω αυτήν την κούκλα στον κόσμο. Η διαφορετικότητα είναι σημαντική, καθώς πρέπει να προβάλλουμε περισσότερους ανθρώπους σαν εμένα για να μην νιώθουν στο περιθώριο».

Στην Γαλλία, η Δημοτική Σύμβουλος και συγγραφέας Éléonore Laloux δήλωσε: «Είναι τόσο σημαντικό για εμένα να είμαι πρεσβευτής της Barbie και της πρώτης κούκλας με σύνδρομο Down. Νιώθω υπέροχα που αυτή η Barbie βρήκε τη θέση της ανάμεσα σε άλλες κούκλες, όπως συνέβη και με εμένα. Θέλω να μοιραστώ τις εμπειρίες μου και να δείξω στον κόσμο πως μπορείς να ζήσεις μια ευτυχισμένη ζωή αν έχεις σύνδρομο Down. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι οι γονείς βλέπουν αυτή την κούκλα και συνεχίζουν να έχουν ελπίδα».

Στην Ολλανδία, το μοντέλο και influencer Enya ανέφερε, «Η Barbie ήταν ένα τεράστιο κομμάτι της δικής μου παιδικής ηλικίας και της αδερφής μου, οπότε το γεγονός ότι υπάρχει πλέον μια Barbie που μου μοιάζει και με την οποία μπορώ να ταυτιστώ είναι μοναδικό. Είναι τόσο σημαντικό τα παιδιά να καταλάβουν τη διαφορετικότητα και την ένταξη από νεαρή ηλικία, και να δουν ότι δεν υπάρχει μια εικόνα που μπορούμε να έχουμε ως πρότυπο. Εσείς και εγώ, είμαστε όλοι ίσοι, όλοι όμορφοι και το σύνδρομο Down είναι μέρος της κοινωνίας και του κόσμου».

Με τη συμβουλή του NDSS, η Barbie δημιούργησε προσεκτικά κάθε σχεδιαστική επιλογή για την κούκλα, όπως:

Φιγούρα : Η κούκλα εισάγει μια νέα φιγούρα προσώπου και σώματος για να είναι πιο ενδεικτική των γυναικών με σύνδρομο Down. Το σώμα έχει μικρότερο κορμό και μεγαλύτερο στήθος, το πρόσωπο είναι πιο στρογγυλό, με μικρότερα αυτιά και επίπεδη ρινική γέφυρα, ενώ τα μάτια είναι ελαφρώς κεκλιμένα σε σχήμα αμυγδάλου. Οι παλάμες της κούκλας περιλαμβάνουν μία γραμμή, ένα χαρακτηριστικό που συχνά συνδέεται με άτομα με σύνδρομο Down.*

: Το μοτίβο του φορέματος είναι κίτρινο με φουσκωτά μανίκια και πεταλούδες Ορθωτικά: Η κούκλα φοράει επίσης ροζ ορθωτικά ποδιού στον αστράγαλο (AFOs) για να ταιριάζει με το ντύσιμό της και έχει αθλητικά παπούτσια με φερμουάρ. Μερικά παιδιά με σύνδρομο Down χρησιμοποιούν ορθωτικά για να στηρίξουν τα πόδια και τους αστραγάλους τους. Το NDSS παρείχε στην ομάδα σχεδίασης, ένα κουτί ορθωτικών ως έμπνευση για αυτά τα αξεσουάρ.

Οι πρώτες εμπειρίες των παιδιών βοηθούν στη διαμόρφωση των σκέψεων και των αντιλήψεών τους – και η Barbie μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Όταν ένα παιδί παίζει με τη Barbie φαντάζεται πως μπορεί να γίνει ό,τι ονειρεύεται. Το παιχνίδι με κούκλες επιτελεί ένα σημαντικό σκοπό κατά τα βασικά αναπτυξιακά στάδια, καθώς μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά σε μια πορεία επιτυχίας, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν ενσυναίσθηση – τροφοδοτώντας τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για να διαπρέψουν στη ζωή τους καθώς φαντάζονται το μέλλον τους μέσα από το παιχνίδι.** Η κούκλα με σύνδρομο Down επιτρέπει σε περισσότερα παιδιά να δουν τον εαυτό τους στηBarbie αλλά και τον κόσμο γύρω τους, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της συμπερίληψης.

Η Barbie προσφέρει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κούκλες στην αγορά με περισσότερες από 175 εμφανίσεις, με διαφορετικά χρώματα στο δέρμα, στα μάτια, στα είδη μαλλιών, σε σωματότυπους, με ειδικές δεξιότητες και πολλά στυλ για να αφηγηθούν τα παιδιά ακόμα περισσότερες ιστορίες. Η Barbie παρουσίασε κούκλες με λεύκη, κούκλες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο, με προσθετικό μέλος, με ακουστικά βαρηκοΐας και με αλωπεκία. Φέτος, η Barbie συνεχίζει να εκπροσωπεί παγκόσμια τη συμπερίληψη και την ισότητα με τη σειρά Barbie Fashionistas 2023, η οποία περιλαμβάνει νέες κούκλες με διαφορετικούς σωματότυπους, καθώς και τη νέα κούκλα Fashionista με σιδεράκια και την κούκλα Ken Fashionista με προσθετικό μέλος.

Η σειρά Barbie Fashionistas 2023, συμπεριλαμβανομένης της κούκλας Barbie με σύνδρομο Down, θα είναι διαθέσιμη στην αγορά από αρχές Ιουνίου