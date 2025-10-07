Τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνει σε όλους η COSMOTE TELEKOM, με το Magenta AI, την πλατφόρμα μέσα από την οποία δίνει για πρώτη φορά εύκολη, ασφαλή και δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων ΑΙ. Διαθέσιμο στα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, αλλά και στις ΑI συσκευές T Phone και T Tablet, το Magenta AI κάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη προσιτή σε όλους και τη ζωή μας πιο απλή, πιο αποδοτική, αλλά και πιο συναρπαστική.

Το Magenta AI αξιοποιεί τη δύναμη και τις διεθνείς συνεργασίες του Ομίλου TELEKOM, ενσωματώνοντας το Perplexity, μία από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως, αλλά και το PicsArt, που επεξεργάζεται ταχύτατα φωτογραφίες και εικόνες. Στο Magenta AI θα εντάσσονται σταδιακά κι άλλα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Στην COSMOTE TELEKOM πιστεύουμε ότι η δύναμη του ΑΙ πρέπει να ανήκει σε όλους. Κι εμείς, ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα, θέλουμε να έχουμε κεντρικό ρόλο σε αυτό. Με το Magenta AI, οι πελάτες μας μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες του ΑΙ μέσα από ένα γνώριμο γι’ αυτούς περιβάλλον, τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, αλλά και μέσα από τις ΑΙ συσκευές T Phone και T Tablet. Είναι μία ακόμη πρωτοβουλία με την οποία κάνουμε πράξη την υπόσχεσή μας να συνδέουμε τον κόσμο των πελατών μας», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Magenta AI: Διαθέσιμο στα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP

Απλό και εύκολο στη χρήση, το Magenta AI διατίθεται δωρεάν μέσα από τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, στα οποία είναι ήδη ενσωματωμένο το Magenta AI στην αρχική σελίδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης, είναι να κατεβάσει την τελευταία έκδοση της εφαρμογής. Το Magenta AI παρέχει άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις που υποστηρίζονται από το Perplexity, αντλώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από όλο το διαδίκτυο και παραθέτοντας τις πηγές. Περιλαμβάνει, επίσης, προτάσεις και ιδέες για καθημερινές δραστηριότητες (ταξίδια, διασκέδαση, υγεία, fitness), λύσεις σε μαθηματικές ασκήσεις, αλλά και λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών και αντικατάσταση φόντου μέσω PicsΑrt. Ακόμη δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα & υπηρεσίες της COSMOTE TELEKOM.

Magenta AI: Ενσωματωμένο στις ΑΙ συσκευές T Phone & T Tablet

Η COSMOTE TELEKOM φέρνει την εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης στα χέρια όλων και μέσα από τις AI συσκευές Τ Phone 3 και Τ Tablet 2, δύο υψηλής ποιότητας, προσιτές συσκευές που διέθεσε πρόσφατα στην αγορά. Με το πάτημα ενός κουμπιού, είτε στο πλάι με το Magenta AI button, είτε στην αρχική οθόνη των Τ Phone και Τ Tablet, οι συσκευές μετατρέπονται σε ΑΙ βοηθό που με τη βοήθεια του Perplexity εκτελεί πλήθος καθημερινών εργασιών, με φωνητικές ή γραπτές εντολές. Μπορεί, επίσης, να συνδεθεί αυτόματα με άλλα apps προκειμένου να σε καθοδηγήσει άμεσα και με ακρίβεια στον προορισμό σου, να μεταφράσει κείμενα σε πραγματικό χρόνο, να κλείσει ταξί, να γράφει e-mail κλπ.

Από τις 14 Οκτωβρίου, η γκάμα των Τ συσκευών εμπλουτίζεται με το νέο T Phone 3 Pro, με ακόμη πιο προηγμένα χαρακτηριστικά, ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 3, μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο στα 256GB και δυνατότητα για εξωτερική κάρτα μνήμης 2ΤΒ. Το T Phone 3 Pro είναι 5G+ συσκευή, διαθέτει μεγάλη οθόνη 6,8’’ FHD+ AMOLED, 120 Ηz, με σύστημα τριπλής οπίσθιας κάμερας με κύρια 50MP και selfie κάμερα στα 32MP για εκπληκτικές φωτογραφίες, μπαταρία μεγάλης διάρκειας (5.000mAh), με γρήγορη φόρτιση, αλλά και δυνατότητα για ασύρματη φόρτιση.

Τα T Phone και T Tablet είναι διαθέσιμα στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στα eshop τους. Το Τ Phone 3 διατίθεται στα 189,90€[1], το Τ Phone 3 Pro στα 289,90€ και το T Tablet 2 στα 229,90€. Και οι τρεις συσκευές διατίθενται δωρεάν στα προγράμματα COSMOTE GIGAMAX και έχουν 3 χρόνια εγγύηση[2]. Επίσης, με κάθε αγορά Τ Phone 3 oι καταναλωτές κερδίζουν 3 μήνες δωρεάν την ΑΙ εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων, Picsart Pro, ενώ με κάθε αγορά Τ Phone 3 Pro κερδίζουν το Picsart Pro δωρεάν για 1 χρόνο.

Δωρεάν ο ψηφιακός ΑΙ βοηθός Perplexity Pro

Με στόχο να απογειώσει την ΑΙ εμπειρία των πελατών της, η COSMOTE TELEKOM παρέχει έως τις 31/12/2025 αποκλειστικά για 1 χρόνο δωρεάν συνδρομή στο Perplexity Pro μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments. Επιπλέον, όσοι αποκτήσουν τις συσκευές Τ Phone και Τ Tablet κερδίζουν δωρεάν 18μηνη συνδρομή στο Perplexity Pro.

[1] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

[2] Ισχύει για αγορές συσκευών έως 31/12/2025.