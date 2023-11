Παραμένοντας πιστή στο ραντεβού της με την 7η τέχνη, η σινεφίλ μπίρα Fischer, για ακόμη μία χρονιά ήταν παρούσα στο 64ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας τη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου με τα Βραβεία Κοινού Fischer.

Για σχεδόν 2 εβδομάδες, οι αίθουσες της Θεσσαλονίκης γέμισαν με ελληνικές, διεθνείς και ευρωπαϊκές πρεμιέρες δημιουργών, σημαντικούς προσκεκλημένους και παράλληλες εκδηλώσεις, ενώ το κοινό παρακολούθησε συνολικά 349 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους παρέα με μία παγωμένη Fischer. Η αγαπημένη Pilsener μπίρα, έδωσε την δυνατότητα σε 1.000 μέλη της πλατφόρμας Fischer Presents να απολαύσουν δωρεάν μερικές από τις ταινίες του φεστιβάλ από την άνεση του σπιτιού τους αλλά και σε συνεργασία με ραδιοφωνικούς σταθμούς, κάλεσε το σινεφίλ κοινό να διεκδικήσει 200 προσκλήσεις για μοναδικές προβολές.

Χιλιάδες λάτρεις της 7ης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέκλυσαν τις κινηματογραφικές αίθουσες για να μοιραστούν τις δικές τους προτιμήσεις στον καθιερωμένο θεσμό, συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της ψηφοφορίας για τα Βραβεία Κοινού Fischer και αναδεικνύοντας την αγαπημένη τους ταινία. Φέτος, πάνω από 23.000 θεατές συμμετείχαν στη ψηφοφορία των Βραβείων Κοινού Fischer, δίνοντας τη δική τους ψήφο στην ταινία που ξεχώρισαν.

Οι νικητές των Βραβείων Κοινού Fischer που αναδείχθηκαν για τη φετινή χρονιά είναι:

Βραβείο Κοινού Fischer ταινίας Διεθνούς Διαγωνιστικού:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΡΙΑ ΒΡΙΚΟΛΑΚΑΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΑΤΟΜΟ / HUMANIST VAMPIRE SEEKING CONSENTING SUICIDAL PERSON της Αριάν Λουί-Σεζ, Καναδάς, 2023

Βραβείο Κοινού Fischer Ελληνικής Ταινίας – «Μιχάλης Κακογιάννης»:

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ / THE SUMMER WITH CARMEN του Ζαχαρία Μαυροειδή, Ελλάδα, 2023.

Βραβείο Κοινού Fischer για ταινία του τμήματος «Ανοιχτοί Ορίζοντες»:

ΕΝΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ / A CUP OF COFFEE AND NEW SHOES ON του Γκέντιαν Κότσι, Αλβανία-Πορτογαλία-Ελλάδα-Κόσοβο, 2022

Βραβείο Κοινού Fischer για ταινία του Διαγωνιστικού τμήματος Meet the Neighbors:

ΦΟΝΙΣΣΑ / MURDERESS της Εύας Νάθενα, Ελλάδα, 2023

Βραβείο Κοινού Fischer για ταινία του Διαγωνιστικού Τμήματος Film Forward:

ΚΑΜΠΙΑ ΝΥΜΦΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ / EMBRYO LARVA BUTTERFLY του Κύρου Παπαβασιλείου, Κύπρος-Ελλάδα, 2023

Στην Τελετή Απονομής των βραβείων, η Ανδριανή Αλεξοπούλου, Brand Manager Fischer & International Premium Brands δήλωσε: «Για 64η χρονιά, ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο, πάντα με οδηγό την τέχνη, την έμπνευση και με 349 μοναδικές ταινίες που άγγιξαν το κοινό. 23.428 από εσάς δείξατε με την ψήφο σας την αγάπη σας για τις ταινίες που ξεχωρίσατε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Fischer, ήταν και φέτος μέρος αυτής της εμπειρίας, δίνοντας πάντα φωνή στο κοινό μέσα από τα Βραβεία Κοινού Fischer και υπενθυμίζοντας ότι κάθε κινηματογραφική στιγμή ξεκινάει και τελειώνει με μία Fischer!»

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα μοναδικό party για τη λήξη της διοργάνωσης όπου οι σινεφίλ γιόρτασαν το τέλος του φετινού κινηματογραφικού ταξιδιού, παρέα με τη Fischer.

