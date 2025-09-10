Στη Διεθνή Έκθεση IFA – Innovation for All 2025 (5–9 Σεπτεμβρίου, Messe Berlin), η Hisense, ένα από τα κορυφαία brands στον χώρο της τεχνολογίας και των οικιακών συσκευών, παρουσίασε το όραμά της για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την καθημερινή ζωή, μέσα από το ολοκληρωμένο concept “AI Your Life”. Από τις πιο προηγμένες τηλεοράσεις και προβολείς μέχρι τις πιο έξυπνες οικιακές συσκευές και κλιματιστικά, η Hisense απέδειξε ότι η τεχνολογία μπορεί να εμπλουτίσει την καθημερινότητα με άνεση, ψυχαγωγία και δημιουργικότητα.

AI Your Vision – Μια νέα εμπειρία θέασης

Η νέα RGB-MiniLED TV 116″ UX προσφέρει φωτεινότητα έως 8.000 nits και εντυπωσιακή χρωματική απόδοση, ιδανική για κινηματογραφικές βραδιές, gaming ή οικογενειακές στιγμές. Μαζί με τις νέες MicroLED τηλεοράσεις, τις AI TVs και τις AI-powered audio λύσεις, η εμπειρία θέασης περνά σε άλλο επίπεδο.

AI Your Cinema – Σινεμά στο σπίτι

Το TriChroma Laser Cinema L9Q προσφέρει εικόνα έως 200 ιντσών με IMAX Enhanced ποιότητα, ενώ ο Laser Mini Projector C2 Ultra φτάνει τις 300 ίντσες και, με χαμηλό latency, μετατρέπει κάθε δωμάτιο σε κινηματογραφική αίθουσα ή gaming arena.

AI Your Home – Ένα σπίτι που προσαρμόζεται σε εσάς

Το νέο ψυγείο PureFlat Smart Series με οθόνη 21’’ λειτουργεί ως έξυπνος βοηθός κουζίνας: οργανώνει γεύματα μέσω Kitchen AI, προβάλλει live περιεχόμενο μέσω VIDAA ή δημιουργεί έργα τέχνης με AI. Ο ConnectLife AI Agent αναλαμβάνει μαγείρεμα και πλύσιμο, κάνοντας τις καθημερινές δουλειές πιο απλές και δημιουργικές.

AI Your Air – Καθαρή ατμόσφαιρα με νοημοσύνη

Το βραβευμένο U8 S Pro Air Conditioner (Red Dot Award: Design Concept) συνδυάζει προηγμένο design με λειτουργικότητα. Χάρη στο HI-SENSOR, τον AI voice assistant με 18 εντολές και το HI-NANO system, προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη προσφέροντας άνεση και υγιεινό αέρα. Με το σύστημα ροής Coanda, διασφαλίζει ομοιόμορφη δροσιά χωρίς ενοχλητικά ρεύματα.

Παράλληλα, η Hisense επενδύει σε λύσεις για smart buildings, energy management και automotive air systems, στηρίζοντας πιο βιώσιμες πόλεις και μετακινήσεις.

Με το “AI Your Life”, η Hisense δεν παρουσίασε απλώς νέα προϊόντα, αλλά ανέδειξε μια νέα φιλοσοφία: πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τη ζωή πιο εύκολη, δημιουργική και απολαυστική. Με την παρουσία της στην IFA 2025, η εταιρεία επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να ηγείται στην καινοτομία και να φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στην καθημερινότητα των καταναλωτών.