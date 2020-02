Νέo σόλο stand up show της Ήρας Κατσόυδα για μία μοναδική παράσταση στο Ηράκλειο Κρήτης στις 13/2. Ένα κορίτσι γεμάτο ενέργεια, ειλικρίνεια και χιούμορ που προκαλεί «κλάμα» από γέλια.

«Ποια είναι ακριβώς η «τέχνη» των κοκτέιλ; Γιατί τα ταξί είναι κίτρινα; Για ποιο λόγο γεννιούνται μικρότερα αδέρφια; Ποιοι είναι οι καλύτεροι χειρότεροι τουρίστες όλων των εποχών; Internetικό φλερτ: Τα υπέρ και τα κατά. Γιαγιάδες VS Μόδα: 1-0 Ελληνάρες, αυτή η μάστιγα. Ψυχολόγοι: 50€»

Μετά την επιτυχημένη πορεία της stand up comedy «Χωρίς Γλουτένη», η Ήρα Κατσούδα είναι έτοιμη για νέες περιπέτειες. Με κείμενα ολόφρεσκα, ιστορίες βγαλμένες από την καθημερινότητα (ή περίπου) και τίτλο σίγουρα βγαλμένο από τη ζωή, παρουσιάζει τη δεύτερη σόλο παράστασή της.

Ποια ήταν η πηγή έμπνευσης; «Κάποιοι θεατές που στο τέλος της παράστασης θεωρούν σκόπιμο να μοιραστούν μαζί σου τη σκέψη τους ότι “Μπράβο, για γυναίκα καλή είσαι”. Και μετά σου γυρίζει το μάτι. Ε, και μετά το κάνεις παράσταση!».

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, στη σκηνή του “Νυν και Αεί” (Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17). Η προπώληση θα στο viva.gr κοστίζει 10€ ενώ στο ταμείο 12€. Την παραγωγή έχει αναλάβει η Phat Entertainment.

Ποια είναι αυτή η Ήρα τέλος πάντων;

Η Ήρα Κατσούδα ασχολείται επαγγελματικά µε το stand up comedy, με συνεχείς παραστάσεις σ’ όλη την Ελλάδα. Το 2017-2018 παρουσίασε τη σόλο της παράσταση με τίτλο «Χωρίς Γλουτένη» που έγινε sold out σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε συνεργασία με τον Ανδρέα Πασπάτη παρουσίασαν το 2014 το πρώτο stand up comedy battle στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της παράστασης «Ο καθένας τα δικά του». Το 2016 έκανε το πρώτο ζωντανό stand up comedy talk show “The Comedians” (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης).

Μεταξύ άλλων, έχει παρουσιάσει την τελετή απονομής των βραβείων ΕΒΓΕ (2019), το TEDx NTUA στην Αθήνα (2018) και έχει συμπαρουσιάσει την τελετής έναρξης του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2018).

Συμμετείχε στο Stand up for U για το πρόγραμμα «Νονός της Unicef», το οποίο αναμεταδόθηκε από τον ALPHA TV.

Είναι από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ Κωμωδίας Θεσσαλονίκης, ενώ είναι υπεύθυνη για πολλές βραδιές Open Mic. Έχει γράψει το θεατρικό έργο «Ο Γάμος» που επί δύο χρόνια ήταν sold out στην Θεσσαλονίκη, ενώ έχει εργαστεί και ως ηθοποιός και κειμενογράφος διαφημίσεων. Σπούδασε Οικονομικά (Α.Π.Θ.), κλασσική μουσική, χορό και υποκριτική. Το «Για γυναίκα καλή είναι» αποτελεί τη δεύτερη σόλο παράστασή της και θα παιχτεί τη σεζόν 2019-2020 σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη