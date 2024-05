Βασισμένη στην πολυβραβευμένη βρετανική σειρά των Ricky Gervais και Stephen Merchant, η αμερικανική σειρά «The Office», που αγαπήθηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές, έρχεται καθημερινά από την Τρίτη 21 Μαΐου στις 19.25, στο FX. Το FX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV.

Το «The Office» ακολουθεί την καθημερινή ζωή των εργαζομένων της Dunder Mifflin, μιας εταιρείας πωλήσεων χαρτιού στο Σκράντον της Πενσυλβάνια. Ο Steve Carell πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Michael Scott, ενός ανίκανου περιφερειακού διευθυντή που δεν παραλείπει ποτέ να προκαλεί αναταραχή με την ανάρμοστη συμπεριφορά του, τα ξεπερασμένα αστεία του και τη γενική έλλειψη επίγνωσης. Το δεξί χέρι του Michael είναι ο Dwight K. Schrute (Rainn Wilson), ένας αλλόκοτος πωλητής του οποίου οι σοβαρές ιδιορρυθμίες δοκιμάζουν την υπομονή των συναδέλφων του. Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων Jim Halpert (John Krasinski) δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να κάνει φάρσες στον Dwight, ενώ είναι κρυφά ερωτευμένος με την αρραβωνιασμένη ρεσεψιονίστ Pam Beesly (Jenna Fischer).

« THE OFFICE »

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 19.25 ΣΤΟ FX

Το FX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV.

Για όλες τις εικόνες, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το copyright: © 2005 NBC Studios, Inc. and Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.

