Μια είδηση που ήρθε έξι μήνες αφού το ζευγάρι ανακοίνωσε οτι αρραβωνιάστηκε. Ο Travis Barker έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Kourtney Kardashian στην παραλία στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Με βάση τις πληροφορίες απο το περιοδικό People, το ζευγάρι παντρεύτηκε στο παρεκκλήσι One Love Wedding λίγο μετά την τέλεση των βραβείων Grammy.

Ο πολύ σύντομος γάμος τους διήρκεσε μόλις 30 λεπτά και ο ιδιοκτήτης του παρεκκλησίου αναφέρει πως τηλεφώνησαν πριν φτάσουν στο One Love Wedding και ζήτησαν τον Elvis να πραγματοποιήσει το γάμο τους. Επίσης αναφέρει «Ήρθαν, παντρεύτηκαν, πέταξαν την ανθοδέσμη στο δρόμο και χόρεψαν στον Elvis», και: «Έδειξαν πολλή αγάπη και διασκέδασαν πολύ». Ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν είναι έγκυρος ο γάμος με τις ανάλογες άδειες αφού οι γάμοι στο Λας Βέγκας είναι λίγο περίπλοκοι. Το ζευγάρι φαίνεται πολύ ερωτευμένο και φήμες λένε πως ο Travis βρήκε επιτέλους το άλλο του μισό.

Για τον Travis όμως δεν είναι ο πρώτος του γάμος αλλα ο τρίτος. Ο πρώτος του γάμος διήρκεσε μόνο 9 μήνες με την Melissa Kennedy και ο δεύτερος με την Shanna Moakler και κράτησε δυο χρόνια.

Η Kourtney έχει ξαναπαντρευτεί άλλη μια φορά με τον Scott Disick, με τον οποίο είχε μια πολύ έντονη σχέση όπως είχαμε δει και μέσα απο το ριάλιτι Keeping up with the Kardashians. Μαζί του έχει τρία παιδιά τον Mason Disick, την Penelope Disick και τον Reign Disick.