Σε ειδική εκδήλωση, η L’Oréal Hellas παρουσίασε τα προγράμματα και τις ενέργειες της εταιρείας που εντάσσονται στο παγκόσμιο πρόγραμμα L’Oréal for the Future, με στόχο να δημιουργήσει και στην Ελλάδα έναν θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και την κοινωνία. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν οι εταιρικές δράσεις για αναδάσωση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, οι ενέργειες για μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των κτιριακών εγκαταστάσεων και βασικών εμπορικών λειτουργιών της, όπως και τα σχετικά προγράμματα των μαρκών της εταιρείας. Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην πρόσφατα διαμορφωμένη πράσινη ταράτσα των κεντρικών γραφείων της L’Oréal Hellas, όπου έχει δημιουργηθεί ένας κήπος ειδικά μελετημένος για την ενίσχυση της τοπικής βιοποικιλότητας.

Βασικοί ομιλητές ήταν ο Alex Davison, Γενικός Διευθυντής της L’Oréal Hellas, o oποίος παρουσίασε τους πυλώνες του παγκόσμιου προγράμματος, η Δήμητρα Πετρίδη, Corporate Affairs & Engagement Director της L’Oréal Hellas, η οποία μίλησε για τις συνεργασίες με ελληνικές ΜΚΟ σε επίπεδο εταιρείας και μαρκών, και ο Φίλιππος Μιχόπουλος, L’Oréal for the Future Leader της L’Oréal Hellas, που ανέλυσε τα προγράμματα μείωσης αντίκτυπου από τις κτιριακές και άλλες λειτουργίες της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, σε εταιρικό επίπεδο, η L’Oréal Hellas συνεχίζει και ενισχύει τη συνεργασία που ξεκίνησε το 2021 με τον Μη Κυβερνητικό Περιβαλλοντικό Οργανισμό We4all για την ανάπλαση και αποκατάσταση περιοχών που είχαν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με ένα πρόγραμμα που αναπτύσσεται σε δύο πυλώνες στοχευμένων δράσεων:

Πρόληψη. Αφορά καθαρισμούς δασικών περιοχών για την αποφυγή πυρκαγιών, αποψίλωση ξερών χόρτων, απομάκρυνση εύφλεκτης ύλης και διάνοιξη δασικών δρόμων σε μέρη υψηλής επικινδυνότητας, σε περιοχές της Αττικής(120 στρέμματα) και της Κορίνθου (40 στρέμματα), και τοποθέτηση 5 δεξαμενών νερού για συνδρομή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αναδασώσεις και δεντροφυτεύεις που ανέρχονται σε 18.000 δέντρα από την έναρξη του προγράμματος. Για το 2022 αφορά 6.000 νέα δέντρα σε Αττική, Βόρεια Εύβοια και Κόρινθο, κάποια από τα οποία θα είναι καρποφόρα με στόχο τόσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά και την προσφορά σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επιπλέον, σημαντικές πρωτοβουλίες μείωσης αντίκτυπου έχουν ήδη υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με συγκεκριμένους στόχους μέχρι το 2030:

100% των εγκαταστάσεων της L’Oréal Hellas καταναλώνουν ήδη, 1,5 χρόνο νωρίτερα από τη δέσμευση, μόνο πράσινη πιστοποιημένη ηλεκτρική ενέργεια με εγγυήσεις προέλευσης, γεγονός που οδηγεί σε μηδενικές εκπομπές CO2 και πιστοποίηση ουδετερότητας άνθρακα (Carbon Neutrality), ενώ εγκαθίστανται φωτοβολταΪκά panels στα κεντρικά γραφεία και στο κέντρο διανομών της εταιρείας.

Εγκατάσταση εξαρτημάτων και αυτοματισμών αλλά και συλλογή και χρήση του βρόχινου νερού για πότισμα με στόχο να μειωθεί η κατανάλωση νερού κατά -10% μέχρι το 2023 και συνολικά -30% έως το 2030 σε σχέση με το 2019.

100% οικολογικός σχεδιασμός των 50.000 περίπου προθηκών (stands) ανά έτος καθώς και όλων των νέων καταστημάτων, με 100% πιστοποιημένο χαρτί και ξύλο με FSC ή PEFC σύμφωνα με τους 5 χρυσούς κανόνες του ομίλου L’Oréal, οι οποίοι βασίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και σε διεθνή standards.

Ελαχιστοποίηση χρήσης πλαστικού, με τουλάχιστον 30% του πλαστικού κατά μέσο όρο να προέρχεται από ανακυκλωμένες πηγές και να είναι ανακυκλώσιμο (πχ R-PET) και το υπόλοιπο από καθαρό 100% ανακυκλώσιμο πλαστικό.

Αξιοποίηση των ποσοτήτων των υλικών που παράγονται κατά 100% στα σημεία πώλησης.

Καθολική διαχείριση του τέλους ζωής των προθηκών και επίπλων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

Μείωση κατά τουλάχιστον 30% στη χρήση πλαστικού έως το 2023 σε σχέση με το 2020 στα υλικά δευτερεύουσας συσκευασίας με χρήση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων πλαστικών. Πλήρης κατάργηση πλαστικού όπου είναι εφικτό & χρήση επαναχρησιμοποιούμενων υλικών ή υλικών από ανακυκλωμένο χαρτί τόσο στα υλικά συσκευασίας αλλά και στα γραφεία της εταιρείας τα οποία είναι ήδη plastic-free

100% των μεγάλων εγκαταστάσεων της L’Oréal Hellas στην Ελλάδα έχουν ήδη, 1,5 χρόνο νωρίτερα από τη δέσμευση, θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα της αντίστοιχης περιοχής (γραφεία Ν. Ιωνίας – κέντρο διανομών Αυλώνα) και στόχος είναι κάθε χρόνο να ενισχύεται περαιτέρω η βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής καθώς και η δημιουργία κουλτούρας βιοποικιλότητας στο προσωπικό, τους συνεργάτες της εταιρείας και την κοινωνία.

Ο Alex Davison, Γενικός Διευθυντής της L‘Oréal Hellas δήλωσε: «Στη L’Oréal επιταχύνουμε το μετασχηματισμό μας προς ένα μοντέλο λειτουργίας που σέβεται τα όρια του πλανήτη, και ενισχύουμε τις δεσμεύσεις μας για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ενσωμάτωση. Η καταστροφή που έχει υποστεί το φυσικό περιβάλλον έχει ως αποτέλεσμα ακραία φυσικά φαινόμενα τα οποία βιώνουμε και στην Ελλάδα. Η κλίμακα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε είναι άνευ προηγουμένου. Οι φιλοδοξίες μας πρέπει να συνάδουν αντίστοιχα με αυτές τις προκλήσεις. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σεβαστούμε τα όρια του πλανήτη όπως ορίζονται από την επιστήμη. Στη L’Oréal Hellas, συμβάλλουμε δυναμικά στους στόχους του παγκόσμιου προγράμματος L’Oréal for the Future, για να μειώσουμε τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον και να υποστηρίξουμε την κοινωνία. Σε συνεργασία με τη We4all συμβάλουμε στην αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές και επιπλέον προχωράμε σε ενέργειες για την προφύλαξη και την προστασία δασικών περιοχών της χώρας. Στις εγκαταστάσεις μας στη Νέα Ιωνία και στο κέντρο διανομής μας στον Αυλώνα έχουμε ήδη πετύχει μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενώ δημιουργήσαμε και δύο ξεχωριστούς χώρους πρασίνου στα κτίριά μας για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Παράλληλα είμαστε υπερήφανοι για τις πολλές και ουσιαστικές πρωτοβουλίες που έχουν λάβει οι μάρκες μας για την άμβλυνση των κοινωνικών προκλήσεων και ειδικότερα των πολλών και σοβαρών προβλημάτων που βιώνουν οι γυναίκες.»

Το παγκόσμιο πρόγραμμα L’Oréal for the Future εγκαινιάστηκε από τον όμιλο L’Oréal πριν από δύο χρόνια, και σε αυτό περιλαμβάνονται οι φιλόδοξοι στόχοι του ομίλου για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση με χρονικό ορόσημο το έτος 2030.

Η στρατηγική του παγκόσμιου προγράμματος L’Oréal for the Future βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Μετασχηματιζόμαστε σεβόμενοι τα όρια του πλανήτη.

Ενδυναμώνουμε το επιχειρηματικό μας οικοσύστημα, βοηθώντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο κόσμο.

Συμβάλλουμε στην επίλυση των προσκλήσεων του κόσμου, υποστηρίζοντας επείγουσες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία δεσμεύεται για τη μείωση του αντικτύπου της στο περιβάλλον μεταξύ άλλων ότι: