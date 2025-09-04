Από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου, οι Σπέτσες θα φιλοξενήσουν το 14ο Spetses Mini Marathon, το μεγαλύτερο multi-sport event της Ελλάδας, που εδώ και πάνω από μια δεκαετία συγκεντρώνει χιλιάδες αθλητές και θεατές από κάθε γωνιά του κόσμου.

Το παρών όπως κάθε χρονιά θα δώσουν κορυφαίοι αθλητές όπως ο Απόστολος Χρήστου, η Ελίνα Τζένγκο, η Αναστασία Μαρινάκου, η Δώρα Γκουντούρα, η Αναστασία Ντραγκομίροβα, ο Απόστολος Σίσκος, η Άννα Ντουντουνάκη και πολλοί ακόμη, που μαζί με τους συμμετέχοντες και τους εθελοντές, θα τιμήσουν με τον καλύτερο τρόπο το μότο του αγώνα: «Νίκη είναι η συμμετοχή».

Το αθλητικό πρόγραμμα είναι εξίσου πλούσιο για μια ακόμη χρονιά: Τρεις δυνατές δρομικές διαδρομές (5 χλμ. Garmin Run Series, 10 χλμ. και 25 χλμ) και δύο εντυπωσιακές κολυμβητικές προκλήσεις (1.500 μέτρα και ο κλασικός διάπλους των 3.000 μέτρων). Δρόμος ή θάλασσα, οι Σπέτσες προσφέρουν μοναδικά τοπία που κόβουν την ανάσα και δοκιμάζουν τα όρια ακόμη και των πιο έμπειρων αθλητών.

Απευθυνόμενη προς τους χιλιάδες φίλους της διοργάνωσης, η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetses Mini Marathon, Μαρίνα Κουταρέλλη, μοιράστηκε το δικό της μήνυμα:

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζετε τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, ώστε το Spetses Mini Marathon να είναι το κορυφαίο αθλητικό event της χώρας. Σας περιμένουμε στις Σπέτσες!»

Αντιστοίχως, η Δήμαρχος Σπετσών, Ευγενία Φραγγιά, ανέφερε:

«Με μεγάλη ανυπομονησία είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το 14Ο Spetses Mini Marathon, τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, που έχει γίνει κομμάτι των Σπετσών και έχει αγκαλιαστεί από τόσους πολλούς ανθρώπους».

Οι εγγραφές παραμένουν ανοιχτές για περιορισμένες θέσεις και πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδα του αγώνα spetsesmarathon.com

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά και του Δήμου Σπετσών.

Μέγας Χορηγός είναι η Entain plc με το brand Bwin. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet, vistabet και Ladbrokes.

Χορηγός του Spetses Mini Marathon 2025 είναι η Under Armour, brand του Ομίλου Φάις. Η κορυφαία αθλητική εταιρία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο της δρομικό παπούτσι Halo ενώ παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει στο διαδραστικό “Halo Challenge”, με την εταιρεία να χαρίζει το παπούτσι σε τυχερούς δρομείς.

Το Arla PROTEIN, με μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής, ενώ η ομάδα του θα αναλάβει να προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για διατάσεις, αλλά και την απαραίτητη καθοδήγηση από έμπειρους γυμναστές του Training Room.

Η Vichy Laboratoires, Suncare Partner της διοργάνωσης, θα παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες την απαραίτητη αντηλιακή προστασία με τη σειρά Capital Soleil τονίζοντας τη σημασία της καθημερινής φωτοπροστασίας για την διατήρηση μιας υγιούς επιδερμίδα. Η μοναδική σύνθεση με δερματολογικά συστατικά προσφέρει πολύ υψηλή προστασία με λεπτόρρευστη υφή, ανθεκτική σε νερό και ιδρώτα, καθιστώντας την ιδανική ακόμη και στην προπόνηση.

Η Herbalife, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτη εταιρεία στον κόσμο στα συμπληρώματα διατροφής για το αδυνάτισμα, καθώς και #1 Active & Lifestyle Nutrition brand στον κόσμο, θα υποστηρίζει τους συμμετέχοντες με τα κατάλληλα προϊόντα διατροφής πριν και μετά τον αγώνα. Η Deloitte, κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τεχνολογικές λύσεις και ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών, στρατηγική, διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και ελεγκτικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα.

Το RIO mare, ηγέτης στην κατηγορία του Κονσερβοποιημένου Τόνου, θα αναδείξει τη σημασία των ψαρικών στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Θα δώσει σε όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν γευστικές συνταγές με Τόνο RΙΟ mare, κορυφαίας ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας, χωρίς συντηρητικά. Για πρώτη χρονιά φέτος το RIO mare θα διοργανώσει ένα Welcome Party που θα υποδεχθεί τους συμμετέχοντες την Παρασκευή το βράδυ στην Πλατεία Ποσειδωνίου και θα σηματοδοτήσει μία διασκεδαστική έναρξη του event. Μουσική, μπύρα Corona και RIO mare bites, θα μας φέρουν κοντά και θα δώσουν άλλη γεύση στους αγώνες. Το Borotalco, το καινοτόμο brand αποσμητικών σώματος γίνεται ο αδιαμφισβήτητος σύμμαχος για αθλητές και θεατές, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα και το μοναδικό του άρωμα. Με τα αποσμητικά Borotalco θα ξεχάσουμε τον ιδρώτα και θα απολαύσουμε ένα τριήμερο γεμάτο φρεσκάδα και όμορφες στιγμές.

Η Holmes Place Group επιστρέφει στο Spetses Mini Marathon ως Wellness Partner. Aπό το 2002 έως σήμερα, πρωτοπορεί στο χώρο του wellness, εμπνέοντας χιλιάδες ανθρώπους να υιοθετήσουν έναν πιο ενεργό και ισορροπημένο τρόπο ζωής. Με τρία clubs στην Αθήνα και δύο ICON Clubs σε Χαλάνδρι και Πάτρα, προσφέρει στα μέλη της μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, καινοτομία και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Σήμερα, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα με τη δημιουργία ενός Εcosystem στο Ψυχικό, που εισάγει νέα brands και καινοτόμες υπηρεσίες.

Η Melissa, ένας από τους πιο διαχρονικούς χορηγούς του Spetses Mini Marathon, συνεχίζει την παράδοση της με το καθιερωμένο Melissa Pasta Night, παρουσιάζοντας συνταγές εμπνευσμένες από τη νέα σειρά προϊόντων Melissa High Protein. Τα Melissa High Protein προσφέρουν 22 γρ πρωτεΐνης ανά 100 γρ προϊόντος, αποτελώντας μια εξαιρετική λύση για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν την καθημερινή τους διατροφή με πρωτεΐνη. Με τη διαρκή καινοτομία της, προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη διατροφή, καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών για υγιεινές και θρεπτικές επιλογές.

Η GARMIN, η κορυφαία κατασκευάστρια προϊόντων και εφαρμογών, που έχει αλλάξει των τρόπο ζωής και προπόνησης των αθλητών όλων των επιπέδων, θα είναι για άλλη μια χρονιά Timing Sponsor της διοργάνωσης.

Η φαρμακοβιομηχανία Intermed του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη θα στηρίξουν για μια ακόμη χρονιά με τα προϊόντα τους τους αγώνες με τα κορυφαία αντισηπτικά Reval, αλλά και τα Optofresh, Optonic, Flexel και Dry ear.

Η Arena, το κορυφαίο κολυμβητικό brand παγκοσμίως με τα καλύτερα προϊόντα για πισίνα και θάλασσα, θα βρίσκεται φέτος για πρώτη φορά στο Spetses Mini Marathon! Όλοι οι αθλητές της κολύμβησης θα αγωνιστούν με σκουφάκια Arena, ενώ στη διαδρομή των 3 χιλιομέτρων οι συμμετέχοντες θα κολυμπήσουν με την ασφάλεια των ειδικών πλωτήρων της εταιρείας. Η Arena έρχεται να προσφέρει μία ξεχωριστή εμπειρία κολύμβησης και να αναδείξει το πάθος για τον αθλητισμό και τη θάλασσα στο Spetses Mini Marathon!

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον, θα φροντίσει για μια ακόμα χρονιά τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Μπορείτε να επισκεφτείτε το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερό του ΑΥΡΑ για πολλές εκπλήξεις, μοναδικά δώρα και για να γνωρίσετε την μασκότ του ΑΥΡΑ, τον Avra Waver! O Μακεδονικός Χαλβάς, το αγαπημένο έδεσμα μικρών και μεγάλων, που προσφέρει γεύση και ποιότητα εδώ και έναν αιώνα, θα χαρίσει δύναμη και ενέργεια σε όλους τους συμμετέχοντες με την υψηλή διατροφική του αξία. Η GU Energy, η Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της, με τα

πολύτιμα ενεργειακά gels.

Στο πλαίσιο της διαχρονικής του δέσμευσης να στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό και τις διοργανώσεις που προάγουν το «ευ αγωνίζεσθαι», ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο μεγαλύτερος και μοναδικός ελληνικός όμιλος δευτεροβάθμιας υγείας στη χώρα και ένας από τους κορυφαίους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα είναι για μια ακόμη χρονιά ο Επίσημος Medical Partner των αγώνων. Ο Όμιλος θα παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη, διακομιδές και πρώτες βοήθειες σε επείγοντα περιστατικά, εξασφαλίζοντας την υγεία και ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων, αθλητών, θεατών και εθελοντών, καθ’ όλη τη διάρκεια του event. Για τον σκοπό αυτό, διαθέτει σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο με έμπειρο πλήρωμα.

Η Colgate, με την καινοτόμο σειρά Colgate Total, αναδεικνύει την πρωταρχική σημασία της ενεργού πρόληψης για ένα υγιές χαμόγελο. Η Colgate Total, με την προηγμένη της σύνθεση, προσφέρει 12ωρη προστασία έναντι των βακτηρίων, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη στοματική υγεία και συμβάλλοντας στη συνολική ευεξία!

Transportation Partners της διοργάνωσης είναι η Alphalines, Hellenic Seaways και Magic Sea Ferries.

Συντελεστής είναι η Lifeguard Hellas, η οποία παρέχει ναυαγοσωστικές υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων τις ημέρες της διοργάνωσης.

Media Partner της διοργάνωσης είναι η Innews και χορηγοί επικοινωνίας η Liquid Media, η Nova, το Shape, το Gazzetta και το BOOM.

