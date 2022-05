Live the New Coffee Lab Yummy Experience

Tώρα πια τo Take Away αλλάζει χαρακτήρα αφού στην Ακαδημίας, εκτός από τον αγαπημένο σου καφέ, μπορείς να διαλέξεις και μία από τις παρακάτω κατηγορίες Grab ‘N Go, στο Open Front ψυγείο:Αλήθεια πόσες φορές κατά την διάρκεια της ημέρας επιθυμήσατε ένα φρέσκο δροσερό φρούτο; 100% φυσικοί χυμοί, κρύα σοκολάτα, cold brew και σπιτική λεμονάδα

Φρέσκα φρούτα εποχής

Sandwich: Νew York (παστράμι, roast beef, chicken, blt)

Egg Lab (ομελέτα γαλοπούλα , σολομό, τηγανητό αυγό)

Sando (χειροποίητα ψωμιά, σε ψωμί από φαγόπυρο, χωριάτικο ψωμί, ψωμί από κουρκουμά) Αραβικές πίτες και μπαγκέτες με κοτόπουλο ή γαλοπούλα Και η γκάμα ολοκληρώνεται με την κατηγορία: σαλάτες, super bowls και χειροποίητα γλυκά (carrot cake, velvet & choco cake)