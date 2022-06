Η OPI Προτρέπει όλους να Εκφραστούν με τη νέα συλλογή Power of Hue Summer 2022 Collection

Η OPI Προτρέπει όλους να Εκφραστούν με τη νέα συλλογή Power of Hue Summer 2022 Collection

Εκφραστείτε με τόλμη αυτό το καλοκαίρι με ένα τεχνητό ουράνιο τόξο που θα σας δώσει τη δυνατότητα να μιλήσετε, να ξεχωρίσετε και να δείξετε στον κόσμο τη Δύναμη της Απόχρωσης.​ Η OPI παρουσιάζει τη νέα limited edition συλλογή Power of Hue Summer 2022.

Για τη νέα καλοκαιρινή συλλογή της OPI – Power Of Hue- έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί την αγαπημένη σε όλους Καίτη Γάρμπη. Η Καίτη Γαρμπή συνεχίζει να στέκεται στο πλάι της ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητας ενώ η ίδια παίρνει πάντα θέση απέναντι σε κάθε είδους, προκαταλήψεις, διακρίσεις και στερεότυπα, λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εξωτερικής εμφάνισης και εθνικής καταγωγής.

Η ίδια ενθαρρύνει μέσα από τη νέα συλλογή: Να είσαι τολμηρ@, πολύχρωμ@ και περήφαν@ κάθε μέρα του χρόνου, ανεξαρτήτως μήνα! Να είσαι η απόχρωση…🌈

​

Πιστεύουμε ότι το χρώμα είναι μια δήλωση, μία έκφραση και ένα πλήρες φάσμα που ενσαρκώνει κάθε σώμα που το φοράει και έχει τη δύναμη να ανεβάσει την ένταση, δηλώνοντας την αλήθεια του. Αυτό το καλοκαίρι, η OPI είναι εδώ για να σας βοηθήσει να είστε τολμηροί. Να είστε πολύχρωμοι. Να είστε η απόχρωση.​ Προωθούμε ένα ποικίλο μείγμα χρωμάτων δέρματος (συμπεριλαμβανομένων των φακίδων και των τατουάζ), φύλων, τύπων σώματος και σχημάτων χεριών και νυχιών όχι μόνο για να εκπροσωπήσουμε την πολύχρωμη και ποικιλόμορφη κοινότητά μας, αλλά και για να προωθήσουμε την κατανόηση μεταξύ του καταναλωτή-εκπροσώπου μας που εκτιμά την αντιπροσώπευση και αντιπροσωπεύει την τολμηρή αυτό-έκφραση.​

Οι 12 OPI Power of Hue αποχρώσεις είναι διαθέσιμες σε GelColor, Infinite Shine, Nail Lacquer συνθέσεις, περιλαμβάνοντας:

SUN–RISE UP​

Πρωτοπορήστε με αυτό το λαμπερό κοραλί ροζ

SUGAR CRUSH IT​

Φτιάξτε κυματιστό μαλλί της γριάς με αυτό το απαλά λαμπερό ροζ

EXERCISE YOUR BRIGHTS​

Ένα ηλεκτρικά ζεστό ροζ που θα ανεβάσει την ένταση

PINK BIG​

Κάνετε ΜΕΓΑΛΑ πράγματα με αυτό το τολμηρό λαμπερό φούξια

GO TO GRAPE LENGTHS​

Ένα τολμηρό λαμπερό μωβ που δεν σταματάει με τίποτα

DON’T WAIT. CREATE.​

Κάντε τα πράγματα να συμβούν με αυτό το λαμπερό λιλά

SKY TRUE TO YOURSELF​

Αναδείξτε τα αληθινά σας χρώματα με αυτό το λαμπερό μπλε του ουρανού

FEEL BLUETIFUL​

Ένα ηλεκτρικό λαμπερό μπλε που θα σας ανεβάσει στα σύννεφα

MAKE RAINBOWS​

Ένα ιριδίζον πράσινο λάιμ που σκορπίζει μεγάλη χαρά

BEE UNAPOLOGETIC​

Τολμήστε να είστε διαφορετικοί με ένα ζωηρά λαμπερό κίτρινο

MANGO FOR IT​

Μια ζωηρή λάμψη πορτοκαλιού που δεν συγκρατείται

THE FUTURE IS YOU​

Αντιμετωπίστε τον κόσμο με αυτό το λαμπερό χρυσό «μαύρισμα»

Η σειρά GelColor προσφέρει επαγγελματικό φινίρισμα με έως και 3 εβδομάδες διάρκεια, ενώ το Infinite Shine προσφέρει ένα υπέροχα λαμπερό φινίρισμαμε την κλασική εφαρμογή μίας υπηρεσίας μανικιούρ χρώματος. Η σειρά Nail Lacquer προσφέρει μία πλούσια σύνθεση για ομοιόμορφη εφαρμογή χωρίς αποκλίσεις.