Viral έχει γίνει τις τελευταίες μέρες η είδηση ότι οι παίκτριες της εθνικής ομάδας beach handball της Νορβηγίας, αρνήθηκαν να φορέσουν μαγιό για τον τελευταίο τους αγώνα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αντιθέτως, προτίμησαν τα χαρακτηριστικά σορτσάκια που φορούν στο κανονικό παιχνίδι. Οι ίδιες δήλωσαν ότι τα μαγιό αυτά είναι κάθε άλλο παρά βολικά για τον αγώνα και προορίζονται για ηδονοβλεπτικούς σκοπούς, αντί για αθλητικούς.

Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζουν τα συγκεκριμένα μαγιό, τα οποία όλες μας ξέρουμε πόσο δεν επιτρέπουν πληθώρα κινήσεων, «σεξιστικά» από την στιγμή που είναι υποχρεωτικό να τα φορούν. Οι παίκτριες τιμωρήθηκαν πάραυτα για την «παραβατική» αυτή τους πράξη από την διοργάνωση με το υψηλό ποσό των 1,200€, το οποίο και προσφέρθηκε να πληρώσει η… Pink!

Η δημοφιλής τραγουδίστρια είναι γνωστή για τις προοδευτικές απόψεις της και την ακτιβιστική της δράση. Η ίδια συμφωνεί με τις παίκτριες της ομάδας beach handball, πως το να είναι τα μαγιό η υποχρεωτική στολή για να διαγωνιστεί κανείς, είναι αντι-αθλητικό και έχει την βάση του στο ότι οι αθλήτριες αντιμετωπίζονται ως θέαμα. Έτσι, προσφέρεται να καλύψει η ίδια τα έξοδα της ομάδας, ώστε να συνεχίζουν να φορούν τα ρούχα που τις κάνουν να νιώθουν άνετα και να συνεχίζουν να κερδίζουν την μία διάκριση μετά την άλλη.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

