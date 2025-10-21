Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ο οίκος Molton Brown μας ταξίδεψε σε μια ατμόσφαιρα πολυτέλειας, αισθητικής και… Χριστουγέννων! Στο μαγευτικό Lolita’s, το brand έστησε μια βραδιά που μύριζε κομψότητα, με αρώματα, χρώματα και γεύσεις να μπλέκονται γοητευτικά, χαρίζοντας σε όλους μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα.

Όταν το άρωμα γίνεται εμπειρία

Οι καλεσμένοι –από beauty editors και influencers μέχρι λαμπερές παρουσίες της τηλεόρασης– βρέθηκαν σε ένα event όπου κάθε λεπτομέρεια ήταν προσεγμένη μέχρι τελευταίας σταγόνας. Εκεί, ανακάλυψαν ξανά τον κόσμο της Molton Brown μέσα από μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που θύμιζε γιατί ο οίκος αυτός αποτελεί συνώνυμο της κομψότητας. Οι συλλεκτικές εκδόσεις των αρωμάτων του brand έκλεψαν την παράσταση, χαρίζοντας ιδέες για μοναδικά δώρα που αποπνέουν φροντίδα και στυλ — όπως ακριβώς το μήνυμα των φετινών γιορτών: You know them. We know gifting.

Μια γουλιά γιορτής

Κι επειδή καμία βραδιά δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς ένα καλό ποτό, το Hendrick’s Gin επιμελήθηκε ένα tailor made Christmas bar που εντυπωσίασε. Με βάση το πιο «ασυνήθιστο» gin, εκχυλισμένο με αγγούρι και ροδοπέταλο, οι καλεσμένοι απόλαυσαν festive signature cocktails και mocktails εμπνευσμένα από την πιο μαγική περίοδο του χρόνου. Το αποτέλεσμα; Ένα πραγματικά χριστουγεννιάτικο mood που σε έκανε να ανυπομονείς για τις γιορτές.

Ανακάλυψε κι εσύ τις συλλογές του οίκου στα παρακάτω καταστήματα ή online:

Molton Brown , Κανάρη 8, Κολωνάκι

, Παπαδιαμάντη 11, Κηφισιά

, Παπαδιαμάντη 11, Κηφισιά www.moltonbrown.gr

Instagram: @moltonbrowngreece

