Η πρωτότυπη σειρά «Interior Chinatown», από τον executive producer Taika Waititi, με πρωταγωνιστές τους Jimmy O. Yang, Ronny Chieng και Chloe Bennet, είναι τώρα διαθέσιμη, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Βασισμένη στο ομώνυμο βραβευμένο βιβλίο του Charles Yu, η σειρά ακολουθεί την ιστορία του Γουίλις Γου, ενός κομπάρσου, παγιδευμένου σε μια αστυνομική σειρά με τίτλο «Black & White». Καταδικασμένος να παραμένει στο παρασκήνιο, ο Γουίλις βιώνει τη ρουτίνα του χαρακτήρα του στη σειρά, ως σερβιτόρος, ονειρευόμενος έναν κόσμο πέρα από την Chinatown, φιλοδοξώντας να γίνει πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας. Αναπάντεχα όμως, γίνεται μάρτυρας ενός εγκλήματος και αρχίζει να ξετυλίγει ένα εγκληματικό δίκτυο στη Chinatown, ενώ παράλληλα ανακαλύπτει την καλά κρυμμένη ιστορία της οικογένειάς του και βιώνει τι σημαίνει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Jimmy O. Yang, Ronny Chieng, Chloe Bennet, Lisa Gilroy, Sullivan Jones, Archie Kao, και Diana Lin. Δημιουργός της σειράς είναι ο Charles Yu, ο οποίος είναι και executive producer μαζί με τους Dan Lin και Lindsey Liberatore για την Rideback, Jeff Skoll, Miura Kite και Elsie Choi για την Participant, Garrett Basch για την Dive, John Lee και Taika Waititi, που σκηνοθέτησε και τo πρώτο επεισόδιο της σειράς. Η μίνι σειρά δέκα επεισοδίων είναι μια παραγωγή της 20th Television.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € το μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Το Disney+ προσφέρει έναν συνεχώς αυξανόμενο κατάλογο περιεχομένου που καλύπτει τα πάντα, από ντοκιμαντέρ μέχρι βραβευμένες ταινίες και σειρές και από κωμωδίες μέχρι κλασικά κινούμενα σχέδια. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από αγαπημένες σειρές όπως το «Doctor Odyssey» και το «What We Do in The Shadows», μέχρι το «The Old Man», το «Shōgun» και το «The Bear», παραγωγής FX, αλλά και ταινίες όπως «Ένα Γκολ για τη Νίκη», «Poor Things» και «Kinds of Kindness» από την Searchlight Pictures.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.