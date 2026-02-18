Η Samsung Electronics Co., Ltd., Παγκόσμιος Συνεργάτης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) στον τομέα Εξοπλισμού Συσκευών Κινητής και Υπολογιστών, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ανακοίνωσε την επιλογή 10 παγκόσμιων ομάδων-πρεσβευτών του Solve for Tomorrow.

Η ανακοίνωση έγινε στο Μιλάνο, όπου η παρουσίαση του προγράμματος πρεσβευτών συνδυάστηκε με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Το Solve for Tomorrow είναι η παγκόσμια πλατφόρμα της Samsung που υποστηρίζει νέους ανθρώπους στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων βασισμένων στο STEM (Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά) για την αντιμετώπιση τοπικών και παγκόσμιων προκλήσεων. Οι φετινοί παγκόσμιοι πρεσβευτές επιλέχθηκαν από τις νικήτριες ομάδες των περιφερειακών ανά τον κόσμο διαγωνισμών Solve for Tomorrow, με την τελική επιλογή να γίνεται μέσω κοινής αξιολόγησης από τη Samsung και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), με βάση την καινοτομία, τη δυνατότητα επέκτασης και τον κοινωνικό αντίκτυπο κάθε λύσης. Οι 10 επιλεγμένες ομάδες χωρίζονται σε δύο πυλώνες— «Αθλητισμός & Τεχνολογία» και «Προσβασιμότητα & Περιβάλλον» — με πέντε ομάδες ανά κατηγορία.

Ως μέρος του προγράμματος Πρεσβευτών, κάθε επιλεγμένη ομάδα θα λάβει χρηματοδότηση καθώς και έως και δύο χρόνια συνεχούς υποστήριξης από τη Samsung για να μετατρέψει τις ιδέες της σε εμπορικά βιώσιμα προϊόντα. Οι πέντε ομάδες στην κατηγορία «Αθλητισμός & Τεχνολογία» θα υποστηριχθούν από κοινού από τη Samsung και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ).

Κατά τη διάρκεια της τελετής, δύο απόφοιτοι του Solve for Tomorrow — η Danielle Yang, Πρέσβειρα του Samsung Solve For Tomorrow στην κατηγορία «Αθλητισμός & Τεχνολογία», και ο Simon Cénet της Team Liova από τη Γαλλία — μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες και απόψεις για τη καινοτομία της νέας γενιάς και τον πραγματικό αντίκτυπο των έργων τους.

Η Yang, η οποία έχει πρόβλημα ακοής, εξήγησε το κίνητρό της για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, δηλώνοντας: «Συμμετείχα στο Samsung Solve for Tomorrow για να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις που βίωνα στην καθημερινή μου ζωή». Προσέθεσε: «Με την υποστήριξη της Samsung Electronics και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που έχω την ευκαιρία να μοιραστώ την ιδέα μου με τον κόσμο, ακόμη και στην Ολυμπιακή σκηνή».

«Μέσω του Samsung Solve for Tomorrow, απέκτησα την πεποίθηση ότι η ιδέα μου μπορεί να δημιουργήσει θετική αλλαγή στην κοινωνία», δήλωσε η İrem Erden, πρέσβειρα από την Τουρκία που κέρδισε έναν περιφερειακό διαγωνισμό με το OilSorb, μια λύση αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων που αξιοποιεί επαναχρησιμοποιούμενα επιθέματα απορρόφησης πετρελαίου με βάση το μαλλί, αλλά και drones. «Ως επιλεγμένη πρέσβειρα, θα προσπαθήσω να εμπνεύσω περισσότερες γενιές».

Βιώσιμη Καινοτομία στον Αθλητισμό & την Τεχνολογία

Με θέμα «Αθλητισμός & Τεχνολογία», ο στόχος του προγράμματος Πρεσβευτών της Samsung για το 2026 είναι να ενδυναμώσει τους νέους ώστε να προωθήσουν τη βιώσιμη καινοτομία μέσω της συσχέτισης του αθλητισμού, της τεχνολογίας και της ηγεσίας. Η επίσημη τελετή ανακήρυξης πραγματοποιήθηκε στο Samsung House στο Μιλάνο όπου παρευρέθηκαν περίπου 80 παγκόσμιοι ενδιαφερόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων η Πρόεδρος της ΔΟΕ, Kirsty Coventry, ο Jae Youl Kim, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΟΕ και Πρόεδρος της Samsung Global Research, η Πρόεδρος της Επιτροπής Olympism 365, Auvita Rapilla, το Μέλος της Επιτροπής Olympism 365, Nawal El Moutawakel, και ο Won-Jin Lee, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Global Marketing της Samsung Electronics.

Μια συμβολική στιγμή στην τελετή υπογράμμισε την κοινή δέσμευση της Samsung και της ΔΟΕ να καλλιεργήσουν από κοινού τα μελλοντικά ταλέντα και να ενδυναμώσουν τους νέους. Αυτή η δέσμευση ζωντάνεψε μέσα από μια σκηνική παρουσίαση όπου τα λογότυπα των δύο οργανισμών ενώθηκαν καθώς το Galaxy Z TriFold (δεν διατίθεται) ξεδιπλωνόταν, ολοκληρώνοντας την οπτική σύνθεση. Η αναπαράσταση του ανοίγματος του Galaxy Z TriFold αντιπροσώπευε συμβολικά την επέκταση των ιδεών και των δυνατοτήτων, καθώς και την κοινή πεποίθηση της Samsung και της ΔΟΕ στο άνοιγμα νέων οριζόντων.

«Τα projects είναι πραγματικά εμπνευσμένα: γεμάτα δημιουργικότητα, φαντασία και πάθος για να κάνουν πραγματική διαφορά. Χρησιμοποιείτε την τεχνολογία για να διαμορφώσετε ένα μέλλον πιο συμπεριληπτικό, πιο βιώσιμο, πιο υγιές και πιο δραστήριο», δήλωσε η Πρόεδρος της ΔΟΕ, K. Coventry. «Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που βλέπω τους πρώτους νικητές της κατηγορίας “Αθλητισμός & Τεχνολογία” να συνδυάζουν τον αθλητισμό, την τεχνολογία και την επίλυση προβλημάτων με τρόπους που μπορούν πραγματικά να αλλάξουν ζωές».

«Μέσω του Solve for Tomorrow και της συνεργασίας μας με τη ΔΟΕ, δημιουργούμε ένα εύφορο περιβάλλουν όπου οι νέοι μπορούν να ανακαλύψουν τις δυνάμεις τους, να εκφράσουν τις ιδέες τους και να συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνία», δήλωσε ο Επικεφαλής του Global Marketing, Lee. «Δεν υποστηρίζουμε μόνο την καινοτομία, αλλά καλλιεργούμε και τους μελλοντικούς ηγέτες που θα προάγουν τις αξίες της αριστείας, του σεβασμού, της φιλίας — και της δημιουργικότητας».

Έκθεση Λύσεων και Εργαστήριο Καινοτομίας

Οι ομάδες των πρεσβευτών παρουσίασαν τις λύσεις που ανέπτυξαν στο Smart City Lab στο Μιλάνο και παρακολούθησαν ένα εργαστήριο με θέμα την καινοτομία υπό την καθοδήγηση του Olympism365 Innovation Hub της ΔΟΕ. Στόχος του εργαστηρίου ήταν να εφοδιαστούν με δεξιότητες για να ηγηθούν της βιώσιμης ανάπτυξης στον κόσμο του αθλητισμού. Στην έκθεση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τη ΔΟΕ, την Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026 και διάφορους ιταλικούς κυβερνητικούς φορείς.

Ακόμη, οι πρεσβευτές έλαβαν μέρος σε μια σειρά επιτόπιων προγραμμάτων και επίσημων δραστηριοτήτων, καθώς και σε μια επίσκεψη στο Ολυμπιακό Χωριό του Milano Cortina 2026. Μέσω αυτών των εμπειριών, η Samsung υποστηρίζει τους πρεσβευτές στην εμβάθυνση της κατανόησής τους για τον αθλητισμό, την τεχνολογία και το νόημα των Ολυμπιακών Αγώνων και του Ολυμπιακού πνεύματος.

Ακολουθούν λεπτομέρειες σχετικά με τις 10 νέες επιλεγμένες ομάδες πρεσβευτών του Solve for Tomorrow και τα πρότζεκτ τους:

Οι πέντε ομάδες πρεσβευτών στην κατηγορία «Αθλητισμός & Τεχνολογία»

Αυστραλία | TeamUp: Ahan Kiani

Μια πλατφόρμα βασισμένη σε AI που συνδέει άτομα με τοπικές αθλητικές ομάδες και κοινότητες για την αύξηση της συμμετοχής στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Ινδονησία | Run Sight: Anthony Edbert Feriyanto, Kaindra Rizq Sachio, Muhammed Fazil Tirtana και Ariq Maulana Malki Ibrahim

Μια φορητή λύση AI που βοηθά άτομα με προβλήματα όρασης να συμμετέχουν με ασφάλεια στο τρέξιμο και σε άλλες σωματικές δραστηριότητες, ανιχνεύοντας λωρίδες και εμπόδια.

Τουρκία | Poseidon: Umut Devrim Deveci και Efe Cem Öztürk

Ένα σύστημα για ασφάλεια στην κολύμβηση που απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα όρασης που παρέχει ειδοποιήσεις δόνησης μέσω βραχιολιού όταν πλησιάζουν όρια ή εμπόδια.

Μεγάλη Βρετανία | Curastep: Raye Woon και Sarah

Έξυπνα αθλητικά παπούτσια εξοπλισμένα με αισθητήρες για την ανίχνευση πρώιμων σημαδιών δημιουργίας φλύκταινων σε άτομα με διαβήτη και την ενθάρρυνση της ασφαλούς σωματικής δραστηριότητας.

Ηνωμένες Πολιτείες | Storm Shield: Danielle Yang, Sara Carmona, Isha Harbaugh, Koel Harbaugh, Audrey Adams, Nikki Beshkar και Emily Wang

Μια προστατευτική αθλητική κορδέλα σχεδιασμένη για να προστατεύει τα ακουστικά βαρηκοΐας από την υγρασία, τις κρούσεις και τις περιβαλλοντικές φθορές κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης.

Οι πέντε ομάδες πρεσβευτών στην κατηγορία «Προσβασιμότητα & Περιβάλλον»

Κίνα | Furen Makers: Chenyue Wang, Ziyang Ma, Qiuyue Wang και Hewei Wen

Ένα αμαξίδιο που ελέγχεται από εγκεφαλικά κύματα, σχεδιασμένο για να υποστηρίζει άτομα με ALS και σωματικές αναπηρίες στην κινητικότητα, την αποκατάσταση και τη συμμετοχή σε αθλήματα.

Γαλλία | Liova: Simon Cénet και Evan Dessables

Ένα κιτ παραγωγής επαναχρησιμοποιoύμενων μπαταριών που μετατρέπει τις απορριφθείσες μπαταρίες smartphone σε φορητά power banks για τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Ινδία | Paraspeak: Pranet Khetan

Μια λύση AI βασισμένη στο cloud που μετατρέπει την ασαφή ομιλία σε καθαρή προφορά σε πραγματικό χρόνο για άτομα με προβλήματα ομιλίας.

Τουρκία | Oilsorb: İrem Erden, Ece Deniz Sayar, Ela Aksoy και Meryem Melis Çınar

Μια βιώσιμη λύση αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων που χρησιμοποιεί επαναχρησιμοποιούμενα επιθέματα απορρόφησης πετρελαίου με βάση το μαλλί και τεχνολογία drone για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Ηνωμένες Πολιτείες | Aqua-Gel: Arya Anilkumar, Anna Huang, Aishwarya Reddy, Subiksha Srinivasan Vidya και Elaine Zuo

Ένας έξυπνος επίδεσμος με τεχνητή νοημοσύνη που παρακολουθεί την επούλωση των πληγών σε πραγματικό χρόνο και υποστηρίζει την έγκαιρη ανίχνευση λοιμώξεων μέσω δεδομένων από αισθητήρες.