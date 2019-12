Φέτος είναι χρόνια Star Wars, καθώς όλοι οι fans περιμένουν με ανυπομονησία το τεράστιο κινηματογραφικό γεγονός που ακούει στο όνομα «Star Wars: The Rise of Skywalker«! Η Samsung που ως γνωστόν δημιουργεί συσκευές που ξεπερνούν κάθε φαντασία, φέτος ενθουσιάζει τους fans του Star Wars και της τεχνολογίας με μια ειδική συνεργασία με τη Lucasfilm που συναρπάζει και εξιτάρει τη φαντασία!

Η Samsung και το Star Wars στοχεύουν στη δημιουργία μια χαρούμενης και ξένοιαστης εορταστικής περιόδου. Για την έναρξη της συνεργασίας, η Samsung και το Star Wars κυκλοφόρησαν ένα βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν ένας σκύλος, με εντυπωσιακή ομοιότητα με τον διάσημο χαρακτήρα του Star Wars, τον Chewbacca, αλλά και ένας ακόμη χαρακτήρας που οι superfans του Star Wars συναντούν προς το τέλος του βίντεο. Το βίντεο της καμπάνιας εξιστορεί την καθημερινότητα μιας οικογένειας, τα μέλη της οποίας χρησιμοποιούν προϊόντα Galaxy για την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των συσκευών τους και για να εκπληρώσουν τα Χριστουγεννιάτικα όνειρά τους. Με το δικτυωμένο οικοσύστημα μεταξύ των Galaxy Note10, Note10+, Watch Active2 και Tab S6, καταπληκτικά πράγματα μπορούν να συμβούν. Το βίντεο περιλαμβάνει μια πληθώρα αναφορών στον κόσμο του Star Wars, προσφέροντας στους fans τη διασκεδαστική ευκαιρία να εντοπίσουν τα κρυμμένα μηνύματα.

Αναφορικά με τη συγκεκριμένη συνεργασία η Stephanie Choi, Senior Vice President και Head of Marketing Team στο Mobile Communications Business της Samsung Electronics δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Τα προϊόντα Samsung Galaxy έχουν σχεδιαστεί όλους όσοι ακολουθούν το πάθος, κάτι για το οποίο οι fans του Star Wars φημίζονται. Πάντα αναζητούμε νέους τρόπους για να ενισχύσουμε τις εμπειρίες των χρηστών, και η επερχόμενη κυκλοφορία του Star Wars: The Rise of Skywalker στους κινηματογράφους φέτος το Δεκέμβριο, αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να ενώσουμε τις καλύτερες συσκευές Galaxy με την καλύτερη ιστορία στον Γαλαξία».

Δείτε το απολαυστικό video και μπείτε σε ρυθμούς Star Wars…