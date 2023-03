Με την νέα σειρά BLONDME της Schwarzkopf Professional, κάθε κομμωτής θα αναβαθμίσει τις δεξιότητές τους στο ξανθό και θα γίνει THE authority in BLONDE. Πραγματικά αφοσιωμένο στις διαφορετικές ανάγκες ξανθού, η ευέλικτη σειρά της Schwarzkopf Professional ενσωματώνει τη νέα Τεχνολογία Anti-Metal Bond Protection στα προϊόντα χρώματος της BLONDME και δίνει τη δυνατότητα στους κομμωτές να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση στα ξανθά μαλλιά δημιουργώντας εντυπωσιακά και σαγηνευτικά looks για κάθε πελάτισσά τους.

Το ξανθό δεν ήταν ποτέ πιο διαφοροποιημένο από όσο είναι σήμερα και η Schwarzkopf Professional γνωρίζει ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό ξάνοιγμα! Η σειρά BLONDME με την ολοκληρωτική της προσέγγιση αποδεικνύει πως υπάρχει ένα ξανθό για τον καθένα ανεξάρτητα από τον τόνο του δέρματος, το χρώμα των μαλλιών, την ηλικία ή το φύλο.

BLONDME: Προϊόντα ξανοίγματος και βαφής

Εσείς το γνωρίζατε ότι οι υπηρεσίες ξανοίγματος αποτελούν το 60% των εσόδων ενός κομμωτηρίου; Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε το καλύτερο σύστημα για ξανθά. Η συλλογή προϊόντων χρώματος BLONDME της Schwarzkopf Professional ανανεώνεται και προσφέρει στους επαγγελματίες κομμωτές φανταστικές καινοτομίες και απόδοση με νέα, βελτιωμένα προϊόντα για ξάνοιγμα και ρεφλέ δίνοντας τη δυνατότητα στο κομμωτήριο να γίνει ο ανώτερος ειδικός στα ξανθά.

Η νέα και βελτιωμένη σειρά από σκόνες ξανοίγματος της BLONDME με ενσωματωμένο Σύστημα Anti-Metal Bond Protection με μια ματιά:

· BLONDME Premium Lightener 9+

Βελτιωμένη σκόνη υψηλής απόδοσης με λιγότερη διόγκωση και τέλειο ξάνοιγμα.

· BLONDME Clay Lightener Clay lightener με μία μοναδική παχύρρευστη σύνθεση, ειδικά σχεδιασμένη για ελεύθερες τεχνικές.

· BLONDME Precision Lightener ΝΕΟ Swell-control lightener για υπηρεσίες με ακρίβεια στην περιοχή της ανανεωμένης ρίζας με έως και 7 τόνους ξάνοιγμα

· BLONDME Bleach & Tone 3 αποχρώσεις πρόσθετων για ξάνοιγμα και εξουδετέρωση σε ένα βήμα για την επίτευξη της τέλειας βάσης

Η νέα και βελτιωμένη συλλογή αποχρώσεων της BLONDME με ενσωματωμένη την Anti-Metal Bond Protection με μια ματιά:

· BLONDME Pastel Toning

9 αναμίξιμες παστέλ αποχρώσεις ρεφλέ σχεδιασμένες για ενίσχυση και εξουδετέρωση στις βάσεις μαλλιών 8-10 για το απαραίτητο βήμα μετά τη διαδικασία ξανοίγματος

· BLONDME Deep Toning 5 αναμίξιμες αποχρώσεις deep toning σχεδιασμένες για ενίσχυση στις βάσεις μαλλιών 5-8, για το απαραίτητο βήμα μετά τη διαδικασία ξανοίγματος

· BLONDME Blonde Lifting 6 αποχρώσεις υψηλής απόδοσης ξανοιχτικές αποχρώσεις για έως και 5 τόνους ξάνοιγμα και ρεφλέ σε ένα βήμα.

· BLONDME Lift & Blend 6 αποχρώσεις για ξάνοιγμα και κάλυψη λευκών σε ένα βήμα με έως και 4 τόνους ξάνοιγμα.

BLONDME Dual Bond Σύστημα – Ισχυροί Δεσμοί για Δυνατά Ξανθά

Η συλλογή αποχρώσεων της BLONDME εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση κάθε ανάγκης των ξανθών μαλλιών και συμπληρώνεται με τη σειρά περιποίησης της BLONDME. Η νέα σειρά περιποίησης προσφέρει νέες ανακυκλώσιμες συσκευασίες, βελτιωμένη δομή προϊόντων και αναβαθμισμένη τεχνολογία.

BLONDME Τεχνολογία

Το Σύστημα Dual Bond στα προϊόντα χρώματος και περιποίησης BLONDME βοηθάει στην ελαχιστοποίηση της φθοράς σε όλα τα επίπεδα. Προστατεύει τους δεσμούς κατά τη διάρκεια χημικών διεργασιών και βοηθά στη δημιουργία νέων δεσμών, με την αφοσιωμένη σειρά προϊόντων περιποίησης για το κομμωτήριο και το σπίτι. Το Σύστημα Dual Bond δίνει στους κομμωτές μεγάλη αυτοπεποίθηση κατά τη διάρκεια της βαφής και του ξανοίγματος, ενώ παράλληλα προσφέρει στους πελάτες το τέλειο ξανθό χρώμα.

· Χρώμα – Νέο Σύστημα Anti-Metal Bond Protection

Η Ενσωματωμένη τεχνολογία Anti-Metal Bond Protection σε όλα τα προϊόντα χρώματος και ξανοίγματος BLONDME δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα γύρω από τους δεσμούς της τρίχας για ελαχιστοποίηση του σπασίματος. Σε συνδυασμό με έναν νέο βιοδιασπώμενο χηλικό παράγοντα που αιχμαλωτίζει

και εξουδετερώνει τα μεταλλικά ιόντα στην τρίχα, περιορίζει ακόμα περισσότερο το σπάσιμο της τρίχας και βελτιστοποιεί τα χρωματικά αποτελέσματα. Δεν απαιτείται η χρήση πρόσθετου bonding ή θεραπείας Anti-Metal με αποτέλεσμα να εξοικονομείται και χρόνος και χρήματα. .

· Περιποίηση στο Κομμωτήριο και στο Σπίτι – Δημιουργία Δεσμών

Η Τεχνολογία 3D Bond Creation σε όλα τα προϊόντα περιποίησης κομμωτηρίου BLONDME δημιουργεί τρισδιάστατους δεσμούς και σταθεροποιεί τη δομή της τρίχας για περισσότερη δύναμη και ελαστικότητα μεγάλης διάρκειας.

BLONDME Looks & Υπηρεσίες

Κάθε κομμωτής μπορεί να γίνει αυθεντία στο ξανθό χρησιμοποιώντας τα 8 BLONDME looks και τεχνικές σχεδιασμένες από τους πιο καταξιωμένους ειδικούς στο χρώμα του ξανθού παγκοσμίως. Από το κλασικό ξανθό έως τα πιο μοντέρνα looks στις πασαρέλες, οτιδήποτε επιθυμούν οι πελάτισσες μπορούν οι κομμωτές να το κάνουν πραγματικότητα, μετατρέποντας κάθε τάση ξανθού σε fashion look κομμωτηρίου, με την νέα BLONDME σειρά.

Blonde Πρόκληση 1: Πώς να πετύχετε το πιο καθαρό ξανθό ενώ παράλληλα διατηρείτε τα πιο ευαίσθητα ξανθά μαλλιά υγιή.

Look: Platinum Bounce

Τεχνική: Back-to-back αλουμινόχαρτα

Hair Artist: Keya Neal (@keyaartistically) – ” Ένας κόσμος ανοίχτηκε μπροστά μου όταν συνειδητοποίησα ότι το ξανθό μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε τόνο δέρματος όταν αλλάζουμε τη θερμοκρασία”.

Blonde Πρόκληση 2: Πώς να επιτύχετε τα πιο καθαρά ξανθά ακόμα και στις πιο σκούρες βάσεις.

Look: Platinum Purity

Τεχνική: Back-to-back αλουμινόχαρτα

Hair Artist: Emre Ayaksiz (@emreayaksiz) – “Πάντα εμπνέομαι από τις πελάτισσές μου – το να συνδυάζω τις επιθυμίες τους με τις τελευταίες τάσεις είναι πραγματικά πηγή έμπνευσης”

Blonde Πρόκληση 3: Πώς να ξανοίξετε τη μικρή περιοχή της νέας ρίζας για ομοιόμορφα ξανθά αποτελέσματα

Look: Regrowth Blonding

Τεχνική: Εφαρμογή στη Ρίζα

Hair Artist: Maggie Hancock (@maggiemh) – “Αυτό που με γοητεύει με τη BLONDME είναι η μοναδική της ικανότητα να ξανοίγει ακόμα και τις πιο σκούρες βάσεις μαλλιών ενώ διατηρεί την ακεραιότητα τους”

Blonde Πρόκληση 4: Πώς να δημιουργήσετε ένα λαμπερό ξανθό.

Look: Melted Balayage

Τεχνική: Ελεύθερη Τεχνική

Hair Artist: Natan Correia (@natancorreia) – “Ποτέ δεν μένω στάσιμος –

Λατρεύω να είμαι προοδευτικός και να επανεφευρίσκω την τέχνη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη δημιουργική διαδικασία και τη δημιουργία νέων τεχνικών είναι η ανταλλαγή και η πρόοδος μεταξύ των συναδέλφων που με εμπνέει να συνεχίσω”.

Blonde Πρόκληση 5: Πώς να ξανοίξω φυσικά ξανθά ενώ καλύπτω τα λευκά σε ένα βήμα

Look: Peach Balayage

Τεχνική: Ελεύθερη Τεχνική

Hair Artist: Josie Vilay (@josievilay) – “Λατρεύω το ότι η BLONDME μου προσφέρει όλα τα εργαλεία που χρειάζομαι για να επιτύχω. Εάν αγαπάς το πόσο αποτελεσματικό είναι το lightener θα πρέπει να δοκιμάσεις ολόκληρη τη σειρά!”

Blonde Πρόκληση 6: Πως να δημιουργήσετε απαλές φυσικές ξανθές πινελιές σε ανοιχτά μαλλιά

Τεχνική: Κλασικές ανταύγειες

Hair Artist: Danilo Bozic (@danilo.bozic) – “Αυτό που με σαγηνεύει στα

ξανθά είναι ότι δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα”

Blonde Πρόκληση 7: Πώς να δημιουργήστε τα καλύτερα ξανθά αποτελέσματα

Look: Grey Blonding

Τεχνική: Εφαρμογή στη Ρίζα

Hair Artist: Arjan Bevers (@arjanbevers) – “Τα ξανθά είναι πιο διασκεδαστικά! Είναι το απόλυτο χρώμα του καλοκαιριού και της αυτοπεποίθησης.”

Blonde Πρόκληση 8: Πώς να απογειώσετε οποιοδήποτε ξανθό.

Look: Pastel Blonde

Τεχνική: Παστέλ Ρεφλέ

Hair Artist: Lesley Jennison (@lesleyjennison) – “Λατρεύω το γεγονός ότι η συλλογή προϊόντων BLONDME καλύπτει κυριολεκτικά όλα όσα χρειάζεται κάποιος όταν βάφει στον κόσμο των ξανθών.”

BLONDME Online, Social and Εκπαίδευση

Ανακαλύψτε ολόκληρη την νέα συλλογή προϊόντων BLONDME, μαζί με όλα τα looks, τις υπηρεσίες καθώς και συμβουλές και μυστικά των Ambassadors στην ιστοσελίδα της: schwarzkopfpro.com/blondme

Η Schwarzkopf Professional είναι αφοσιωμένη στην προώθηση του κλάδου της κομμωτικής με μια προσέγγιση Blended Learning στην εκπαίδευση – συνδυάζοντας φυσικά σεμινάρια με τις πιο συναρπαστικές ευκαιρίες ψηφιακής και διαδικτυακής εκπαίδευσης. Υποστηρίζοντας το συγκεκριμένο λανσάρισμα, μια σειρά από εξειδικευμένα σεμινάρια BLONDME είναι διαθέσιμα, ώστε να μπορείτε να βουτήξετε βαθιά στον κόσμο του ξανθού με όλες τις επιστημονικές, θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες με σκοπό να γίνετε η αυθεντία στο ξανθό. Μάθετε περισσότερα στο schwarzkopfpro.com/askseminar