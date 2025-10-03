Στο κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ξεκίνησε το κινηματογραφικό της ταξίδι στη χώρα μας η ταινία ΒΟΥΓΟΝΙΑ παρουσία των διεθνώς διακεκριμένων δημιουργών, σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου και μοντέρ Γιώργου Μαυροψαρίδη που βρέθηκαν στην Αθήνα για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας.

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου σε διανομή της Tanweer.

«Η ΒΟΥΓΟΝΙΑ είναι μια ταινία που μιλάει γι’ αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας» σχολίασε ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Λουκάς Κατσίκας και προσκάλεσε στη σκηνή τους δύο καλεσμένους-έκπληξη της βραδιάς.

«Έχω κάνει αυτό το πράγμα χίλιες φορές στη ζωή μου αλλά όταν το κάνω στην Ελλάδα τρέμω ολόκληρος από άγχος και αγωνία». Με αυτή την εισαγωγή, ο σκηνοθέτης ευχαρίστησε το Φεστιβάλ που φιλοξενεί την πρεμιέρα της ταινίας του στην Ελλάδα.

Από τη βραδιά δεν έλειψε με έναν τρόπο και η Έμα Στόουν, καθώς ο Γιώργος Λάνθιμος μοιράστηκε με το κοινό ένα ηχητικό μήνυμα της πρωταγωνίστριας να μιλάει ελληνικά:

«Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στην προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ».

Η πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας ΒΟΥΓΟΝΙΑ σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου, παρουσία του διεθνούς Έλληνα δημιουργού και του καταξιωμένου μοντέρ, Γιώργου Μαυροψαρίδη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τελετής Έναρξης του 31ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ.

Σκηνοθεσία:

Γιώργος Λάνθιμος

Πρωταγωνιστούν:

Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν

Σύνοψη

Δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι απάγουν την πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι πως είναι μία εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.