Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Teleperformance Greece, ανανεώνει τη συνεργασία της με τη We4all, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση του αστικού πρασίνου της Αττικής.

H Teleperformance Greece, η πρώτη εταιρεία “Earth Protector” της Περιβαλλοντικής Συμμαχίας «We4all», ολοκλήρωσε με επιτυχία το 2021 την πρωτοβουλία φύτευσης 2.000 δενδρυλλίων δέντρων. Φέτος, στο πλαίσιο της ανανέωσης της συνεργασίας της με τον Οργανισμό, θα εμπλουτίσει τις περιβαλλοντικές της δράσεις. Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας και του πυλώνα «Citizen of the Planet» της Teleperformance για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Το Citizen of the Planet (COTP) είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία, που υλοποιήθηκε το 2008, με στόχο να διασφαλίσει ότι η εταιρεία λειτουργεί με φιλικό και υπεύθυνο τρόπο προς το περιβάλλον.

Η πρώτη ενέργεια της χρονιάς έχει ήδη ολοκληρωθεί και αφορούσε σε εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αφορμή την «Ώρα της Γης» στις 26 Μαρτίου, η Teleperformance Greece κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει με mentions στο post της καμπάνιας, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα φυτεύσει αντίστοιχο αριθμό δενδρυλλίων στη διάρκεια της χρονιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, το Σάββατο 2 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη δενδροφύτευση περισσότερων από 320 δέντρων στο Πρότυπο Οικογενειακό Πάρκο του Ελληνικού, με τη συμμετοχή περισσότερων από 150 εθελοντών της εταιρείας και του οργανισμού Φιλαράκια Ελλάδας – Best Buddies Greece, ο οποίος στοχεύει στην υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη ατόμων με νοητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες.

Μέσα στο 2022, η Teleperformance Greece θα οργανώσει περαιτέρω δράσεις δενδροφύτευσης, καθώς και καθαρισμού, σε περιοχές της Αττικής. Στις περισσότερες πρωτοβουλίες ενθαρρύνεται τόσο η συμμετοχή του κοινού, όσο και η συμμετοχή φορέων που υποστηρίζουν άτομα από ευπαθείς ομάδες, με στόχο να προαχθεί και να ενισχυθεί η ένταξη και συμπερίληψή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς σε θέματα βιωσιμότητας και περιβάλλοντος, θα υλοποιηθεί μια σειρά περιβαλλοντικών εκπαιδεύσεων σε σχολεία της Αττικής το διάστημα Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022. Στόχος είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν το σεβασμό προς το περιβάλλον και να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες, όπως η ανακύκλωση, ο εθελοντισμός και η κλιματική αλλαγή.

Ο Chief Human Resources Officer της Τeleperformance Greece, Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος, δήλωσε σχετικά με την ανανέωση της συνεργασίας: «Η περιβαλλοντική και η κοινωνική βιωσιμότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Teleperformance Greece. Σε αυτό το πλαίσιο, ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση με μια σειρά από δράσεις που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προάγοντας, παράλληλα, θεμελιώδεις αξίες, όπως η συμπερίληψη, η ισότητα και η ατομική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές».